FFF: "Gouvernance plus collégiale", "exemplarité"... ce qu'a dit Philippe Diallo aux salariés

INFO RMC Sport - Président par intérim depuis la démission de Noël Le Graët, Philippe Diallo a pris la parole devant les employés de la FFF ce jeudi. Son discours a ressemblé au programme d'un candidat.

Comme expliqué par RMC Sport, une réunion s'est déroulée ce jeudi à la Fédération française de football. Philippe Diallo, président intérimaire, a pris la parole devant les employés. Il a notamment annoncé qu'il ouvrait le recrutement d'un directeur général de manière externe et interne. Deux jours après la démission de Noël Le Graët, rattrapé par les polémiques et les accusations de harcèlement moral et sexuel, il a également rappelé son envie de restaurer l'image de la FFF. RMC Sport s'est procuré le discours de Philippe Diallo, qui ressemble pratiquement à un programme de candidat.

Le souhait d'une "gouvernance plus collégiale"

"Je suis ici devant vous, afin de vous expliquer directement et d'établir un lien avec vous pour que, au-delà des médias, vous puissiez avoir une parole en direct sur la façon dont cette maison est aujourd'hui conduite. Le 28 février, nous avons eu un comité exécutif, la presse en a fait largement l'écho, c'est la contrepartie de notre popularité (...) La première décision de ce Comex, c'est la démission du président Le Graët, après 12 ans passés à la tête de la FFF. 12 ans, où la Fédération a connu, à travers ses équipes nationales notamment des succès sportifs brillants, à la fois chez les A mais aussi dans l'ensemble des sélections nationales de jeunes. Dans le même temps, je pense aussi que la FFF a aussi une situation économique solide", a-t-il dit.

Et de poursuivre : "A travers l'apaisement, je dois aussi être en capacité de pouvoir répondre à vos interrogations. Je suis d'un tempérament, assez calme, assez serein, donc ça c'est assez facile pour moi d'y arriver. Mais au-delà de ça, j'ai conscience qu'il faut apporter un certain nombre de réponses, et des réponses immédiates. Je vous l'ai déjà dit, la question de la direction générale, pour animer l'ensemble des collaborateurs de la FFF c'est une priorité. La deuxième question que je pense devoir traiter, ce sont un certain nombre de recommandations qui ont été faites dans le cadre du rapport d'audit du ministère. Sur la gouvernance, j'ai commencé et je souhaite faire en sorte que nous soyons dans une gouvernance plus collégiale. Sur un certain nombre de sujets j'ai demandé et je demanderais à des membres du comex de se saisir de ces questions. De les auditer pour ensuite me faire des recommandations, car il appartient au président, à la fin, de décider. Mais je souhaite le faire avec les membres du comex, de manière la plus large possible. Je crois à cette gouvernance rénovée."

Le sujet des violences sexuelles et sexistes érigé en "priorité"

Philippe Diallo propose d'avoir "un sujet majeur sur la modernisation de notre institution". "J'ai entendu les questions sur la démocratie, sur le fonctionnement de la FFF. Un des chantiers déjà lancé, mais qui va falloir faire aboutir, c'est celui de la modernisation de nos statuts, de la démocratisation de nos modes de fonctionnement. Et ça, ça passera par un pouvoir nouveau donné aux clubs, dans leur capacité à choisir leurs dirigeants, par une plus grande féminisation de notre instance. En 2024, le futur comité exécutif sera paritaire. Il faudra mener à bien ce chantier dans les prochains mois pour que notre assemblée fédérale puisse trancher."

Il a aussi insisté sur le volet des violences sexuelles et sexistes : "Alors à côté de ces aspects institutionnels, il y a un deuxième point qui doit être une priorité pour nous, en tout cas elle le sera pour moi, c'est ce qui concerne les violences sexuelles et sexistes. Dans le rapport d'audit, nous avions 25 recommandations, 15 ou 16 portaient sur ces questions-là. En responsabilité, nous ne pouvions pas, ne pas nous saisir. La pratique de la discipline doit se faire en pleine sécurité. C'est pour ça que dans les semaines qui arrivent je vais proposer au Comex qu'un responsable puisse se saisir de ces questions. Pour que, ce qui a été mis en place, il ne s'agit pas de dire que rien n'a été fait à la FFF, des outils ont été mis en place. Il faut aller plus loin dans la prévention, dans la pédagogie et dans la formation pour tous ceux qui sont au contact de nos jeunes dans les clubs."

"C'est par notre attitude que nous pourrons redorer notre image"

Et de conclure : "Trois grands axes, trois grands piliers. Le premier, celui de l'excellence sportive. La FFF doit garantir cette excellence sportive. Le deuxième pilier, c'est celui de la performance économique, sans ça il n'y a pas de politique de développement. Dès demain, nous devons veiller à ce que cette performance économique puisse se pérenniser mais que nous puissions poursuivre une croissance. Enfin, il y a un troisième pilier, c'est celui de l'exemplarité. C'est par notre attitude que nous pourrons redorer notre image. N'oublions jamais que nous avons une mission de service public ici. Ce sont donc les trois piliers sur lesquels je souhaite m'appuyer avec les membres du Comex pour les prochains mois pour qu'après les périodes de crises que nous avons connues nous puissions tourner la page. Je sais que vous avez traversé ces différentes crises avec talents, car la FFF a continué de fonctionner. Vous pouvez me faire confiance pour être à vos côtés. Les membres du Comex partagent les mêmes convictions que moi."