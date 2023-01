EN DIRECT - Affaire Le Graët: nouveau Comex à la FFF après la mise en retrait de Le Graët

Après avoir été mis en retrait de la présidence de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, déjà visé par un audit diligenté par le ministère des Sports, fait l'objet d'une enquête de police pour des accusations de harcèlement moral et sexuel. Suivez toutes les infos et les réactions dans le direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

FFF : Nouvelle réunion à venir concernant l’avenir de Le Graët



Les enjeux du nouveau Comex de la FFF Une nouvelle réunion du Comité exécutif de la FFF aura lieu ce jeudi, environ une semaine après l'annonce de la mise en retrait de Noël Le Graët de ses fonctions de président de la Fédération. Depuis, une enquête préliminaire pour harcèlement moral et sexuel a été ouverte à son encontre. Mais le Comex semble plus suivre l'idée d'attendre les conclusions de l'audit pour prendre d'autres décisions. >> RMC Sport vous explique tout par là



Aulas s'inquiète de la crise à la FFF Interrogé par L'Equipe sur les derniers événements dans l'affaire Noël Le Graët, et l'ouverture d'une enquête pour harcèlement moral et sexuel, le président de l'OL Jean-Michel Aulas, membre du Comex à la FFF, n'a pas caché sa préoccupation cette semaine. "C'est inquiétant qu'il n'y ait pas de journée sans qu'un nouveau développement intervienne, a expliqué le président de l'OL. Mais il n'y a pas de procédure contradictoire. J'essaie donc d'être prudent. J'ai vu le communiqué de Noël qui maintient ses positions... C'est inquiétant, mais je suis aussi perplexe. Il y a une distorsion terrible entre ce qui est dit d'un côté et ce que répond Noël. Il faut que je puisse échanger avec lui." S'il évoque une "éventualité", Aulas juge toutefois "prématuré" de demander la démission de Le Graët (qui s'est mis en retrait) et donne rendez-vous au prochain Comex, jeudi. Il exclut par ailleurs une démission collective du Comex. >> Une prise de parole à retrouver ici



Bonjour à tous L'avenir de Noël Le Graët et les conséquences de son dérapage sur Zinedine Zidane continue de bouleverser le football tricolore et en particulier la Fédération française de football. Convaincu de se mettre en retrait jusqu'à la fin de l'audit ministériel au sein de l'instance, le président de la FFF a laissé la place à Philippe Diallo pour un intérim.