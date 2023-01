FFF: "Mascarade", "arrangement entre amis", le patron du foot amateur pas convaincu par la mise en retrait de Le Graët

Eric Thomas, à la tête de l’Association française du foot amateur (AFFA) a estimé dans les colonnes de So Foot que la mise en retrait de Noël Le Graët de la présidence de la Fédération française de football (FFF) était "une mascarade".

Pour lui, "la montagne a accouché d’une souris". Au lendemain de la mise en retrait de Noël Le Graët de la présidence de la Fédération française de football (FFF), Eric Thomas, à la tête de l’Association française du football amateur (AFFA), a réagi dans les colonnes de So Foot. S’il concède que la décision est "une première étape", il regrette que le Comex n’ait pas voulu aller plus loin.

"C'est une mise en retrait qui ressemble plus à une mascarade. C'est un petit arrangement entre amis. Évidemment, s'il y avait un peu d'éthique et de conscience à la FFF, la première réaction d'un président responsable face à l'ensemble des éléments accablants, ce serait une démission. C'est ce qu'on demande toujours à l'AFFA", a estimé l’ancien candidat à la présidence de la FFF auprès de So Foot.

"Juridiquement, ça ne veut rien dire"

"Cette mise en retrait est une première étape, mais juridiquement, ça ne veut rien dire, poursuit-il. On a un président intérimaire (Philippe Diallo, ndlr) qui va assumer à la fois les fonctions de président et de directeur général, ça n'a aucun sens. Soit le président est de trop, soit le directeur général est de trop. Attendons les résultats de l'audit, mais franchement, la montagne a accouché d'une souris, parce qu'on n'est pas dans un système démocratique."

Invité de BFMTV mercredi soir, Eric Thomas avait déjà regretté le manque de démocratie à la tête de la première fédération sportive de France. "Ce qui fait défaut dans cette grande institution qu’est la FFF, ce sont les valeurs d’éthique, les valeurs de respect et surtout de la démocratie. Il n’y a aucune démocratie à la FFF. Quand j’entends que Noël Le Graët et son équipe ont été élus, c’est faux: ils ont été désignés par un système de 216 grands électeurs qui sont censés représenter 2.2 millions de licenciés", a déploré le dirigeant, qui souhaite une meilleure représentation du football amateur.

Lorsqu’il a accepté de se mettre en retrait de la présidence de la Fédération française de football, Noël Le Graët a fait une promesse: démissionner si les conclusions de l’enquête diligentée par le ministère des Sports pour faire la lumière sur d’éventuels dysfonctionnements au sein de l’instance l’accablent. Les résultats de cet audit devraient être connus fin janvier. "Il y aura ensuite une table de contradictoires avec les dirigeants de la FFF, avait précisé Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, en décembre dernier. On aura une restitution plutôt autour de mi-février."

Si, comme l’attend la ministre des Sports, le rapport d’audit est effectivement accablant, Le Graët démissionnera. L’intérim de Philippe Diallo se prolongera alors jusqu’à la prochaine Assemblée générale de la FFF, programmée le 10 juin 2023. Le 9 juin, à la veille de cette Assemblée générale, le comité exécutif devra choisir en son sein un candidat pour la présidence jusqu’au terme du mandat actuel, soit jusqu’à la fin de l’année 2024.