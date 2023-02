FFF: "Moment de bonheur avec une légende", Oudéa-Castéra a bien rencontré Platini

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra et l'ancien président de l'UEFA, Michel Platini, se sont rencontrés vendredi. Un échange calé depuis plusieurs semaines, même si le timing peut étonner au vu de la lourde actualité autour de la FFF.

Forcément, le timing d’une telle rencontre interpelle. Au moment où la Fédération française de football traverse une crise sans précédent, avec un président (Noël Le Graët) mis sur la touche et qui s’approche sans doute d’une fin de règne, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra et l'ex-patron de l'UEFA, Michel Platini, se sont rencontrés vendredi.

"Un hasard de calendrier"

Une entrevue immortalisée sur les réseaux sociaux dans la soirée. "Moment de bonheur avec une légende. Merci pour cet échange Michel Platini", a ainsi écrit la ministre sur son compte Twitter. Comme expliqué par RMC Sport, ce rendez-vous était prévu depuis plusieurs semaines. Avec l’idée de parler de la FIFA et non de la FFF.

"C'est un hasard de calendrier, a commenté Amélie Oudéa-Castéra auprès du Figaro. (…) Je ne le rencontre absolument pas parce que j'aurais la volonté ou les velléités de choisir le futur président. Je voudrais faire cela, ce serait la pire des méthodes pour s'y prendre. Michel Platini est une légende du foot, cela fait partie aussi des plaisirs de ma fonction de pouvoir rencontrer des légendes du sport français. (…) Si Platini dit qu'il se sent prêt (à se déclarer candidat à la présidence de la FFF), cela lui appartiendra de me le dire et cela m'appartiendra de ne pas y donner plus d'importance."

En retrait des instances footballistiques depuis son départ de l'UEFA en 2015, Michel Platini espère pourtant, selon les révélations faites en janvier par Daniel Riolo dans l'After Foot, qu'on lui demande de venir prendre les rênes de la FFF. Emmanuel Macron est même entré en contact avec lui pour savoir si la présidence de l'instance pourrait éventuellement l'intéresser dans le futur après les dernières révélations entourant Noël Le Graët et sa gestion de la FFF. Aux commandes depuis 2011 de la fédération sportive la plus puissante du pays, Noël Le Graët est la cible n°1 du rapport provisoire de la mission d'audit diligentée par le ministère des Sports.