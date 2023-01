FFF: "Macron tâte le terrain avec Platini", les dernières infos de Daniel Riolo

Emmanuel Macron est entré en contact avec Michel Platini face aux dernières révélations entourant Noël Le Graët et sa gestion de la Fédération française de football. Selon les informations de Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC, le président de la République s’est renseigné autour d’une possible arrivée de l’ancien président de l’UEFA à la FFF.

Entre ses propos déplacés sur Zinedine Zidane et les accusations de harcèlement sexuel contre lui, Noël Le Graët se retrouve plus que jamais dans la tourmente. Selon les informations dévoilées ce lundi dans l'émission l'After Foot sur RMC par Daniel Riolo, Emmanuel Macron s'est penché lui-même sur les affaires à la FFF.

Le président de la République a ainsi pris contact avec Michel Platini pour savoir si la présidence de l'instance pourrait éventuellement l'intéresser dans le futur.

"Michel Platini, a priori, n’avait rien à voir avec cette histoire, explique Riolo. Il est tranquillement en retraite chez lui à Cassis et il joue au golf. Il a gagné sa bataille judiciaire contre les amis de Gianni Infantino qui lui ont volé sa vie et sa carrière en 2015 (le parquet suisse a fait appel de sa relaxe, ndlr). C’est un homme qui est blessé, qui ne sait pas s’il a envie de revenir dans le foot ou pas. Son entourage lui dit 'pas trop', lui ne sait pas. En tout cas, le plus souvent il dit 'non' plutôt que 'oui'. Mais personnellement j’ai le sentiment que la porte n’est pas totalement fermée."

Et d'apporter des précisions sur les contacts entre le chef de l'Etat et l'ancien numéro 10 des Bleus: "On a appris dimanche qu’un rendez-vous avec le ministère avait été calé, avec Madame Oudéa-Castéra, pour le 10 février prochain. Il va rencontrer la ministre. Et on sait également que dimanche, un contact a été pris entre Emmanuel Macron, qui a donc complétement lâché Noël Le Graët, et Platini. Emmanuel Macron a envoyé un message et tâte le terrain avec Platini en lui demandant si éventuellement il serait dispo. Dans sa façon de dire non, ce que je sais très humblement de Platini, c’est que dans cette blessure qu’il a au fond de lui je crois qu’il aimerait que l’on vienne le chercher, qu’on l’appelle. Je pense que c’est pour cela qu’Emmanuel Macron a fait cette démarche, et il sera soutenu par d’autres politiques."

Riolo croit que Platini va y réfléchir

En retrait des instances footballistiques depuis son départ de l'UEFA, Michel Platini espère, d'après Daniel Riolo, qu'on lui demande de venir prendre les rênes de la FFF. En faisant un premier pas vers lui, Emmanuel Macron a donc fait une partie du chemin.

"Michel Platini, dans une sorte de posture gaullienne, veut qu’il y ait un mouvement populaire et politique, a encore expliqué l'éditorialiste de l'After Foot. Pour lui dire: 'Toi qui as dirigé l’UEFA, toi qui as été à deux doigts de diriger la FIFA si on ne t’avait pas trahi... Certes la FFF c’est moins important que ces deux institutions mais vu l’état de notre FFF, viens la reprendre'. Je le répète, Emmanuel Macron est entré en contact avec lui et je pense qu’il va réfléchir."

"D'abord il faut virer Le Graët"

Les récentes déclarations du président de la FFF et surtout l'audit sur le fonctionnement de l'instance pourraient prochainement enlever le dernier véritable blocage à une potentielle arrivée de Michel Platini: le départ de Noël Le Graët.

"Il faut voir la façon dont cela peut se faire parce que d’un point de vue administratif… D’abord il faut virer Le Graët. Il faut ensuite que le Comex valide l’arrivée de Platini et je pense qu’il a quand même quelques soutiens à l’intérieur du Comex. Et puis il y aura une sorte de voie politique car quand le président de la République dit quelque chose le Comex se pliera à cela. Une question s’est quand même posée et dans l’entourage du président de la République: on s’est informé sur les affaires judiciaires en cours. Les avocats de Platini ont rassuré le pouvoir en disant que tout était clean de ce côté-là. Il est possible qu’il y ait une avancée ou une réflexion."