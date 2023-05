FFF: Philippe Diallo confirme sa candidature pour rester à la présidence de la Fédération

Présent ce lundi soir aux Trophées de la D1 Arkema, le président par intérim de la FFF, Philippe Diallo, a confirmé au micro de RMC Sport qu'il sera candidat pour occuper le poste de manière plus durable, jusqu'à fin 2024 au moins. L'élection est prévue lors de la prochaine assemblée fédérale, le 10 juin.

Le doute n'était pas vraiment permis, mais cette fois, c'est l'intéressé lui-même qui le confirme - ou du moins le fait clairement comprendre. Président par intérim de la FFF depuis le départ de Noël Le Graët, Philippe Diallo a expliqué ce lundi soir au micro de RMC Sport, en marge des Trophées de la D1 Arkema, qu'il sera bien candidat pour occuper le poste jusqu'à fin 2024 (au moins) lors de la prochaine assemblée fédérale, le 10 juin prochain.

"Je ne veux jamais devancer les élections et les échéances électorales, glisse-t-il. Le comité exécutif m'accorde sa confiance, donc il y a de fortes chances que je me présente devant l'assemblée fédérale le 10 juin pour avoir sa confiance. Mais une confiance, ça se gagne, c'est le travail que je fais tous les jours pour faire avancer la Fédération, pour faire avancer le football français. Si l'assemblée fédérale est convaincue, elle m'accordera sa confiance, que j'espère large, puisque plus elle sera large, plus ça facilitera un avenir radieux pour notre football."

Une élection assurée ?

Comme expliqué par RMC Sport, le comité exécutif de la FFF a validé jeudi dernier les pistes conduisant aux présidents des districts de la Gironde et du Val d'Oise pour remplacer numériquement Noël Le Graët et Jamel Sandjak, qui ont quitté le Comex de la FFF.

Un choix stratégique et mûrement réfléchi, qui devrait faciliter le maintien en poste de Philippe Diallo - soutenu et par le Comex et par les territoires - à la tête de la Fédération jusqu’en décembre 2024, voire janvier 2025 où il y aura une nouvelle élection mais avec la nouvelle gouvernance.