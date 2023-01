FFF: pourquoi l’ouverture d’une enquête contre Le Graët change beaucoup de choses

Une enquête pour harcèlement moral et sexuel a été ouverte contre Noël Le Graët, a-t-on appris ce mardi. Alors que le président de la Fédération française de football (FFF) était déjà visé par un audit, l’affaire prend une tournure judiciaire. Et ça change la donne pour le patron du foot français.

L'ouverture d'une enquête pour harcèlement moral et sexuel change totalement la physionomie du dossier Noël Le Graët. La FFF va devoir composer avec une enquête de police, un temps plus long, un temps judiciaire. Et après l'audit mené par les inspecteurs de l'Inspection générale de l'Education nationale, du Sport et de la recherche (IGESR), c'est au tour des policiers de la Brigade de répression contre la délinquance aux personnes de mettre leur nez dans les affaires de la FFF.

Et ça change un élément très important: les inspecteurs de l'audit avaient déjà des pouvoirs conséquents. Dans le cadre d'une enquête, les policiers auront d'autres pouvoirs, plus importants. Les témoignages dans l’audit sont souvent ouverts aux volontaires.

Pour la première fois, la police met son nez dans cette affaire

Cette ouverture d'enquête peut aussi entraîner d'autres signalements de faits avec l'ensemble de la marge de manœuvre à la disposition des policiers. Pour la première fois depuis les révélations de la presse ces derniers mois, la police met donc son nez dans les affaires de la Fédération la plus puissante de France.

Ce mardi, le parquet de Paris a confirmé l'ouverture d'une enquête préliminaire pour harcèlement moral et sexuel visant Noël Le Graët. Cette enquête fait suite à un signalement (article 40) de l'Inspection générale de l'Education nationale, du Sport et de la recherche (IGESR). Elle se base sur l’audit diligenté par le ministère des Sports sur les pratiques managériales au sein de la Fédération française de football mais également les nombreux témoignages publiés dans la presse, notamment celui de l’agente Sonia Souid.

L'agente Sonia Souid a publiquement dénoncé, auprès sur BMFTV et auprès de L'Equipe, le comportement jugé sexiste de celui qui préside la FFF depuis 2011. "Il m'a dit en tête à tête, dans son appartement, très clairement, que si je voulais qu'il m'aide, il fallait passer à la casserole", a-t-elle affirmé. Évoquant ses rapports professionnels passés avec le patron du football français, elle explique avoir eu le sentiment "qu'à chaque fois, la seule chose qui l'intéresse, et je m'excuse de parler vulgairement, ce sont mes deux seins et mon cul".

"A ce stade je ne connais ni les faits qui me sont reprochés ni les personnes qui en sont à l'origine, avait réagi Noël Le Graët. "Plus généralement je m'étonne que des informations puissent être divulguées alors même que le rapport provisoire ne m'a pas encore été transmis et que je n'ai pas été en mesure de faire valoir mes observations sur celui-ci".