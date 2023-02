EN DIRECT - Scandale à la FFF: Le rapport sur la gouvernance Le Graët rendu ce mercredi

Le Monde publie les "observations" des avocats du camp Le Graët sur le pré-rapport reçu fin janvier. ils dénoncent principales l'ingérence du pouvoir politique et le rôle et les déclarations d'Amélie Oudéa-Castéra. "M. Le Graët doit reconnaître ses fautes, sans savoir lesquelles précisément, et partir de lui-même. C’est la définition même du procès stalinien. Il est extravagant que des fonctionnaires d’un gouvernement de la République française agissent de la même manière que les procureurs soviétiques."