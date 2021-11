Finlande-France: Guendouzi a réalisé "un rêve de gamin"

Très convaincant avec l’OM cette saison, Matteo Guendouzi a fêté ce mardi en Finlande sa première sélection avec l’équipe de France.

Le compteur est ouvert. En entrant en jeu à la 67e minute de Finlande-France ce mardi soir, à la place d’Antoine Griezmann, Matteo Guendouzi a fêté sa première sélection avec les Bleus. A 22 ans, c’est la récompense d’un début de saison très convaincant avec l’OM, où il est prêté, en Ligue 1 et en Ligue Europa. Après avoir patienté sur le banc lors des précédents rassemblements, le milieu de terrain formé au PSG et à Lorient a pu, cette fois, fouler la pelouse avec le maillot de l’équipe de France.

"C’est une très grande fierté et beaucoup d'émotion, a confié Matteo Guendouzi en conférence de presse. C'est un rêve de gamin qui vient de se réaliser ce soir. C'est le rêve de tout footballeur de jouer avec la plus belle équipe du monde. Je suis très heureux, j'espère que c'est la première d'une longue série. Ça faisait pas mal de rassemblements que j'étais ici mais je sais qu'il y a de très grands joueurs à mon poste, une très grande équipe qui fonctionne très bien. J'avais à coeur de pouvoir commencer, j'ai continué à travailler et je suis récompensé de ces efforts aujourd'hui."

Guendouzi a "beaucoup appris, beaucoup grandi, beaucoup progressé" à l’OM

"C'est un travail de nombreuses années, a ajouté le Marseillais. Depuis très jeune, j'ai beaucoup travaillé pour ce genre d'émotions. Ça vient récompenser le bon début de saison. Depuis que je suis arrivé à l'OM, j'ai beaucoup appris, beaucoup grandi, beaucoup progressé. C'est en partie grâce à mes performances du début de saison, c'est pourquoi j'espère continuer sur ces performances pour être présent dans les prochains rassemblements."

Pour Matteo Guendouzi, cette entrée à Helsinki a été accompagnée par "un peu d'excitation", "car c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps". "J'ai su rester patient. Je suis resté naturel et tout s'est bien passé", a souligné le milieu de terrain, sous contrat avec Arsenal jusqu’en 2023. L’option d’achat de l’OM est fixée à 11 millions d’euros. Un montant relativement modeste si dans un an, Matteo Guendouzi s’envole pour le Qatar pour représenter le club marseillais avec l’équipe de France.