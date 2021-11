OM: "Sampaoli a une philosophie de jeu vraiment intéressante", salue Rongier

Invité de l'After Foot, ce lundi sur RMC, le milieu de l'OM Valentin Rongier a décrit un Jorge Sampaoli très réfléchi, et très proche de ses joueurs, loin de l'image du coach bouillant, voire hystérique, devant son banc de touche.

Valentin Rongier est sous le charme. Ou du moins, épanoui sous les ordres de son coach. Titulaire régulier de l'OM de Jorge Sampaoli depuis le début de la saison, dans un poste hybride de milieu-latéral, l'ancien Nantais était invité ce lundi soir de l'After Foot, sur RMC. Et il n'a pas caché sa satisfaction d'évoluer dans cette équipe phocéenne, dirigée par "El Pelado".

"On utilise un système, une philosophie de jeu qui nous expose beaucoup, il y a des choses pas complètement assimilés encore, on peut le voir sur le terrain avec des matchs où ça se ressent un peu plus, mais on prend du plaisir, sourit le Marseillais. On essaye de jouer. Parfois un peu trop, mais pour nous tout est positif."

"Sampaoli, ce n’est pas que la folie que vous voyez sur les bancs de touche, c’est aussi très réfléchi derrière"

Encore plus en ce qui concerne le contenu que les résultats. "Sampaoli a une philosophie de jeu vraiment intéressante, notamment dans les ressorties de balle, on comprend ce qu’il veut faire, et comment il veut le faire, salue Rongier. Il n’est pas borné. Contre une équipe, on va jouer comme ça, et contre une autre, on va s’adapter. Sa philosophie plait à tout le monde, vraiment."

Son professionnalisme et son caractère aussi. Même si celui-ci peut se révéler bouillant les jours de matchs. "La grinta, il l’a, et c’est décuplé en match avec la pression des résultats, des supporters et l’envie de bien faire, reconnait Rongier. Donc il arrive moins à se contrôler, et puis ça fait un peu partie de son personnage. Mais une chose est sûre, c’est qu’il a la tête reposée lors des semaines d’entraînement pour nous guider le mieux possible. (...) Croyez-moi, Sampaoli, ce n’est pas que la folie que vous voyez sur les bancs de touche, c’est aussi très réfléchi derrière. Toutes les séances durant la semaine ont un sens, on nous explique pourquoi on va faire ça, comment, et comment ça va nous servir en match."

Et Rongier de décrire un coach très sociable: "Il est proche de ses joueurs, assure-t-il. Il n’hésite pas à chambrer, à rigoler. Dès qu’on entre sur le terrain c’est très professionnel, mais à côté, au club, dans les vestiaires, il est proche de nous."