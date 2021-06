France-Allemagne: Chapron fustige "l’énorme arnaque" du VAR

Tony Chapron, ancien arbitre français, se dit scandalisé par les décisions arbitrales lors de France-Allemagne entre l’absence de carton rouge sur Robin Gosens et le penalty non accordé à Mbappé. Il fustige le VAR.

Farouche opposant à l’assistance vidéo, Tony Chapron s’est étouffé devant les décisions lors du match entre la France et l’Allemagne (1-0), mardi. Pour lui, l’arbitre espagnol, Carlos del Cerro Grande, a commis au moins deux grosses erreurs. Dans une interview au Parisien, il fustige surtout l’utilisation de la vidéo, qui n’a même pas servi à les corriger.

"Gosens, c’était rouge direct!"

"Déjà, regardez ce qui s’est passé sur Benjamin Pavard, lance-t-il en référence au violent KO subi par le défenseur après une charge d’un joueur adverse. Comment Robin Gosens, l’Allemand, a-t-il pu terminer le match? Là, il n’y a pas de contestation possible. Aux images, on voit que c’est une agression violente et gratuite. C’était rouge direct! Il est absolument incompréhensible que personne n’ait prévenu l’arbitre. Si cela n’est pas une 'une erreur manifeste', comme écrit dans les textes pour intervenir, où y en a-t-il?"

L’ancien arbitre français - consultant sur Canal+ depuis la fin de sa carrière en 2018 - est aussi resté bouche bée sur le penalty non accordé aux Bleus après un tacle de Mats Hummels sur Kylian Mbappé.

"Pour moi, il est évident, lance-t-il. Quelques heures après le match, j’ai appelé un ami arbitre international qui m’a dit: 'moi aussi, je l’aurais sifflé en revoyant les images'. Et, là, on touche un point crucial de la médiocrité de l’arbitre: tout le monde sait que Mbappé, quand il part au but face au gardien, possède neuf chances sur dix de marquer. Quel est alors son intérêt de tomber? En plus, ce n’est pas lui qui va tirer les penaltys. Lui, il veut améliorer ses statistiques et marquer. Pas offrir un penalty. Une fois qu’on a cela en tête comme un arbitre de haut niveau, on doit, a minima, regarder les images."

"Le VAR est une énorme arnaque"

"Très clairement, le VAR est une énorme arnaque, conclut-il. En France, on est très calme après ce match parce que les Bleus ont gagné. Imaginez simplement qu’ils aient perdu ou fait match nul. Avec toutes ces erreurs, cela aurait été un tollé mérité."