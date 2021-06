France-Allemagne: Gosens risque une suspension pour son coup de genou sur Pavard

L'UEFA a ouvert une enquête concernant le geste très dangereux de Robin Gosens sur Benjamin Pavard, la cuisse de l'Allemand ayant percuté le visage du latéral français. Pas sanctionné sur le terrain, Gosens est sous la menace d'une suspension.

Robin Gosens n’est pas encore tiré d’affaire. Coupable d’un geste très dangereux sur Benjamin Pavard, pour lequel il n’a reçu aucun avertissement sur la pelouse, l’international allemand risque la suspension. L’UEFA a ouvert une enquête, pour savoir si le latéral des Bleus aurait dû rester sur la pelouse, mais également pour étudier la gravité de la faute commise sur le Français, et s’assurer qu’elle ne méritait pas un rouge.

KO pendant 10 à 15 secondes, Pavard se sent mieux

Ce qui n’est pas acquis, même si à la lecture des images il apparaît évident que ce geste aurait dû être sanctionné beaucoup plus sévèrement. A l’heure de jeu, et alors que l’Allemagne était menée 1-0 et poussait pour égaliser, Gosens n’a rien maîtrisé dans un duel de haute voltige avec Benjamin Pavard, qu’il a sonné en le percutant au niveau du visage. Pavard a néanmoins pu se relever et reprendre la partie.

"J'ai pris un sacré choc. J'étais un peu KO pendant 10 à 15 secondes. Après, ça allait mieux", a expliqué le joueur sur beIN Sports après la rencontre. Remis de son spectaculaire choc à la tête, Benjamin Pavard a participé normalement au décrassage des titulaires ce mercredi, et n’a pas présenté de signes extérieurs de troubles après avoir été examiné une nouvelle fois par le Docteur Frank Le Gall, médecin des Bleus, ce mercredi matin. Le joueur va bien aujourd’hui.