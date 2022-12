France-Argentine: où se situeraient les Bleus au palmarès de la Coupe du monde en cas de victoire ?

Déjà sacrées deux fois, l'Argentine et la France briguent ce dimanche (16h) une troisième étoile planétaire en finale de la Coupe du monde 2022. Le vainqueur se rapprochera du record du Brésil.

C’est un cercle restreint. Un clan prestigieux qu’il est très difficile d’intégrer. Depuis la première édition de la Coupe du monde en 1930, seules huit nations sont parvenues à inscrire leur nom au palmarès. Avec cinq étoiles sur son maillot (1958, 1962, 1970, 1994 et 2002), le Brésil est le pays le plus titré.

>> France-Argentine EN DIRECT

Se rapprocher de la Seleção

Suivent l’Allemagne (1954, 1974, 1990 et 2014) et l’Italie (1934, 1938, 1982 et 2006), alors que les Anglais (1966) et les Espagnols (2010) restent bloqués à une couronne. Comme l’Uruguay (1930 et 1950), la France (1998 et 2018) et l’Argentine (1978 et 1986) ont déjà goûté à deux reprises au bonheur suprême. Autrement dit, celui qui triomphera ce dimanche (16h) en finale du Mondial au Qatar prendra seul la quatrième place du classement des pays les plus titrés, derrière le Brésil et le duo Allemagne-Italie.

Il fera en même temps un pas de plus vers le mythique record de la Seleção, dont le parcours a pris fin cette année prématurément, dès les quarts de finale. Pour les Bleus, il est aussi question de domination continentale. Depuis 2006, les Européens exercent un règne sans partage.

La dernière fois que les Sud-Américains ont décroché le trophée suprême, c’était en 2002 avec la victoire du Brésil de Ronaldo, Rivaldo et Ronaldinho contre l’Allemagne de Miroslav Klose. Pour l’Albiceleste, l’attente est particulièrement longue à l’approche de cette finale, qui peut d’abord écrire un peu plus la légende de Lionel Messi en offrant au septuple Ballon d’or le seul titre qui lui manque. Mais aussi le plus grand, celui que Diego Maradona a apporté en 1986 à ce pays dingue de football.