France-Australie: "Ça semble assez grave", Deschamps donne des premières nouvelles peu rassurantes de Lucas Hernandez

Sorti sur blessure lors de France-Australie, Lucas Hernandez pourrait bien être forfait pour le reste de la Coupe du monde 2022. C'est en tout cas ce que craint Didier Deschamps, qui confirme que les premières constatations ne sont pas positives.

Il faut peut-être craindre un forfait. Contractée lors de la victoire 4-1 de la France contre l'Australie, la blessure de Lucas Hernandez (26 ans) semble "assez grave", selon Didier Deschamps. Au micro de TF1, le sélectionneur a confirmé que l'inquiétude était vive pour le genou droit du latéral gauche titulaire des Bleus. "Il faudra avoir confirmation avec les examens ultérieurement, mais ça semble assez compliqué", a ensuite déploré le sélectionneur français au micro de RMC Sport.

Giroud: "J'aimerais lui dédier ce match"

Après la rencontre, Olivier Giroud a lui aussi semblé résigné sur la capacité de son coéquipier à pouvoir faire son retour dans la compétition. Il a en tout cas eu une pensée pour lui. "J'aimerais lui dédier ce match, car on a perdu un autre collègue sur la compétition", a déclaré l'avant-centre sur TF1. Et de poursuivre au micro de RMC Sport: "J’aimerais dédier cette victoire à Lucas, qui s’est blessé ce soir. Un de plus… C’est le point noir de cette soirée. On espère le rendre fier de notre parcours." "C'est une grosse perte", a aussi regretté le capitaine Hugo Lloris.

En cas de forfait, Didier Deschamps ne pourra pas appeler de réserviste. Les remplacements pour blessure dans le groupe ne peuvent avoir lieu qu'avant le premier match de la compétition.

Le sélectionneur pourrait donc bien être contraint de poursuivre la compétition à 24 (le 26e, Karim Benzema, lui aussi forfait, n'a pas été remplacé). Dans ce cas de figure, l'équipe de France n'aura plus que Théo Hernandez, le frère de Lucas, comme seul latéral gauche.