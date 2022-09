France-Autriche: sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match des Bleus?

L’équipe de France dispute ce jeudi soir son avant-dernier match avant la Coupe du monde, contre l’Autriche au Stade de France. La rencontre, comptant pour la 5e journée de la Ligue des nations, débutera à 20h45.

Les Bleus saluent une dernière fois leur public avant la Coupe du monde. Ce jeudi soir, les hommes de Didier Deschamps accueillent l’Autriche au Stade de France. Le match, qui fait office de préparation pour le Mondial, s’inscrit dans le cadre de la Ligue des nations pour laquelle la France est mal placée (dernier de son groupe avant les deux dernières journées).

Dernier round pour M6

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20h45 à Saint-Denis et sera diffusée sur M6, qui retransmettra son dernier match des Bleus puisque TF1 a récupéré l’exclusivité des droits jusqu’en 2028. Le dernier match de l’équipe de France en Ligue des nations, dimanche au Danemark, sera d'ailleurs à suivre sur TF1.

Pour ce rassemblement, Didier Deschamps à fort à faire puisqu’il doit sauver la place des Bleus en Ligue des nations avec un groupe affaibli. "L'objectif est toujours le même, la recherche de la performance à travers le contenu et le résultat, a expliqué le sélectionneur français en conférence de presse. C'était le cas et ça l'est toujours, peu importe ce qu'il se passe. Si cet objectif est atteint, le deuxième le sera aussi. Ce sont les deux derniers matchs qui vont précéder l'immense défi qui nous attend au mois de novembre, certainement que la situation d'aujourd'hui ne sera pas la même dans deux mois".

La composition probable des Bleus: Maignan - Varane, Koundé, Badiashile - Clauss, Fofana, Tchouaméni, Mendy - Griezmann, Mbappé, Giroud.