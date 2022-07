France-Belgique: sans convaincre, les Bleues s'imposent et se qualifient déjà pour les quarts

L'équipe de France est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro 2022. Pourtant, les joueuses de Corinne Diacre n'ont pas totalement brillé contre la Belgique lors de leur deuxième match de groupe (2-1).

Le feu d'artifice du premier match n'aura pas eu de suite. Quatre jours après une entrée en lice très convaincante contre l'Italie (5-1), l'équipe de France s'est imposée avec beaucoup moins d'éclat contre la Belgique ce jeudi soir (2-1). Un deuxième succès de suite qui permet toutefois aux Bleues de se qualifier déjà pour les quarts de finale, assurant la première place avant même le dernier match.

>> Revivez la victoire des Bleues face à la Belgique (2-1)

Avec un match nul entre l’Italie et l’Islande plus tôt (1-1), les Bleues n’ont besoin que d’une victoire pour valider leur qualification pour les quarts de finale avec la première place en prime. Pour cela, Corinne Diacre avait décidé de changer deux éléments par rapport au onze de départ qui avait impressionné contre l’Italie (5-1). En défense Mbock prenait la place de Tounkara dans l’axe de la défense à côté de Renard alors que Toletti était remplacée par Matéo dans l’entrejeu.

Une grosse alerte pour les Bleues en première période

Comme lors du premier match, les Bleues ont démarré fort, toujours dans le New York Stadium de Rotterham. Il ne faut que six minutes pour Kadidiatou Diani pour marquer de la tête, inscrivant ainsi sa première réalisation dans une grande compétition. L’attaquante du PSG est devenue au passage la première joueuse de l’équipe de France à marquer un 14 juillet, hommes et femmes confondus. En revanche, il n’y aura cette fois pas de rouleau-compresseur, bien au contraire.

Malgré un poteau trouvé par Diani (16e), la sortie sur blessure de Marie-Antoinette Katoto (17e) a coupé les jambes tricolores. Sur la première offensive adverse, les Bleues se font ainsi surprendre. Profitant d’une erreur d’alignement et de la vitesse de Cayman pour devancer Renard, les Red Flames ont égalisé sur leur tout premier tir du match (36e). Un but qui a réveillé les Bleues, puisque Mbock a remis la France sur de bons rails sur un puissant coup de tête, à la suite d’un excellent mouvement de Matéo à droite (41e). Deux joueuses qui n’avaient pas débuté le premier match, le coaching est gagnant de la part de Diacre.

Renard rate le break sur penalty

Beaucoup moins de choses seront à signaler dans le second acte, si ce n’est une équipe de France toujours assez brouillonne mais relativement peu mise en danger. Les Bleues font briller la défense belge par intermittence, sans se montrer particulièrement insistantes. Cascarino ou Bacha, entrée en jeu à la place de Matéo, se sont essayées sans succès de loin. Face au but dans la surface, l’entrante Sarr a manqué par ailleurs de puissance pour reprendre victorieusement un centre de Cascarino (68e).

Geyoro a obtenu un penalty en fin de match sur une frappe contrée par Tysiak de la main, une faute synonyme de second avertissement et de carton rouge pour la Belge moins de vingt minutes après son entrée en jeu (90e). Mais Renard a buté sur Evrard, avant de manquer totalement le cadre grand ouvert du gauche dans un second temps... Sans se mettre à l’abri ni s'éviter quelques frayeurs en fin de rencontre dans sa surface, l’équipe de France signe donc une seizième victoire de suite qui lui ouvre les portes des quarts de finale de l'Euro 2022.

L'Islande avant la Suède ou les Pays-Bas en quart

Au-delà du petit doute en première période et d’une prestation bien moins convaincante, le véritable point noir de la soirée concerne la blessure de Marie-Antoine Katoto. "Je n'ai pas eu le temps de faire le point avec le docteur, a expliqué la sélectionneure Corinne Diacre au micro de TF1 à la pause. Ça ne semble pas méchant mais elle a mal".

L’équipe de France a désormais rendez-vous avec l’Islande lundi (21h), encore à Rotterham, pour un troisième et dernier match de poule dénué d’enjeu puisque les Bleues sont assurées de terminer en tête de leur groupe D. Cela pourrait offrir du temps de jeu aux remplaçantes et servir de préparation avant le quart de finale, vraisemblablement contre les Pays-Bas ou la Suède, samedi prochain (21h). Une autre compétition commencera alors, avec une tout autre adversité.