Euro 2022: pourquoi les stades choisis pour le tournoi sont au cœur d'une polémique

L'Euro 2022 féminin de football débute ce mercredi en Angleterre avec un duel entre le pays hôte et l'Autriche à Old Trafford. Toutefois, le traitement réservé aux féminines, et notamment le choix de certains stades moins connus, interroge avant le grand rendez-vous continental.

L’Euro 2022 féminin de football débute ce mercredi avec le duel entre l’Angleterre et l’Autriche (dès 21h en direct commenté sur RMC Sport). Pour l’occasion, le pays hôte va lancer la compétition dans la mythique enceinte d’Old Trafford à Manchester. Près de 74.000 spectateurs sont attendus dans l’enceinte qui abrite habituellement les coéquipiers de Cristiano Ronaldo du côté de Manchester United.

Une belle réussite pour les Lionnes anglaises... mais qui cache une réalité plus difficile à vivre pour les joueuses lors de la compétition continentale. Outre le match d’ouverture dans le Théâtre des Rêves, seule la finale de l’Euro aura droit à un stade emblématique, avec Wembley. Pour le reste du tournoi, direction Brentford ou encore Brighton, Southampton, Sheffield et la banlieue de Manchester. Une situation qui provoque une véritable polémique, à l’heure où le football féminin se bat pour gagner en médiatisation et surtout en reconnaissance.

Un manque de respect selon certaines joueuses

Jouant leurs trois matchs de poule contre l’Italie, la Belgique et l’Islande à Rotherham, les Bleues ont de quoi se plaindre. Grande nation européenne dans le football féminin, la France va jouer au mieux devant 12.000 personnes pour ses trois premières rencontres de l’Euro. Mais les protégées de la sélectionneure Corinne Diacre apparaissent presque pourtant pour les plus vernies en évoluant sur le terrain d’un club promu en Championship.

Dans leur groupe D, les trois duels qui ne concernent pas les Françaises seront disputés à l’Academy Stadium de Manchester. Une enceinte qui accueille normalement... les matchs des U21 et des féminines de Manchester City et ne compte que 7.000 places.

"Ce n'est pas le respect que nous méritons. Regardez le football féminin d'aujourd'hui, elles remplissent les stades, a pesté l’Islandaise Sara Gunnarsdottir en avril dernier auprès du podcast Their Pitch. Vous voyez Barcelone et Madrid, 95 000 personnes regardent le match au Camp Nou. Ils ne sont pas prêts à ce que nous vendions plus de 4 000 billets."

Seulement quatre stades de Premier League

Outre Old Trafford - pour son unique match - trois stades occupés par des clubs de Premier League accueilleront l’Euro 2022: ceux de Brighton, Southampton et Brentford. Et ce ne sont pas non plus des lieux mythiques du football anglais ou les enceintes des gros clubs qui ont été retenus pour la compétition.

Le St Mary’s Stadium des Saints et l’Amex Stadium des Seagulls n’hébergeront finalement que les matchs de la poule de l’Angleterre et un quart de finale. Pour le reste, direction les échelons inférieurs du foot britannique avec Sheffield United, Milton Keynes ou encore Roterham.

Mention spéciale aussi au Leigh Sports Village qui n’a même pas de club de football professionnel comme résident. Le stade située dans la banlieue du Grand Manchester est traditionnellement occupé par les équipes réserves des Blackburn Rovers, de Manchester United et surtout les Centurions de Leigh… en rugby à XIII.

Et dire que plus de 500.000 des 750.000 billets mis en vente par l’UEFA. La confédération européenne espère également 250 millions de téléspectateurs pendant la compétition. Pourtant, l’organisation dirigée par Aleksandr Ceferin ne semble pas s’être battue pour obtenir que les footballeuses européennes évoluent dans les plus beaux stades anglais.

Les stades de l’Euro 2022

Wembley Stadium (90 000 places)

Old Trafford (74 879 places)

Bramall Lane (37 702 places)

St Mary's Stadium (32 505 places)

Brighton and Hove Community Stadium (30 750 places)

Stadium MK (30 500 places)

Brentford Community Stadium (17 500 places)

New York Stadium (12 021 places)

Leigh Sports Village (12 000 places)

Manchester City Academy Stadium (7 000 places)