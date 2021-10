France-Belgique: la triste histoire d’un supporter agressé pour le maillot de Koundé

Un supporter présent au Juventus Stadium de Turin jeudi, pour la demi-finale de la Ligue des nations entre la France et la Belgique (3-2), a obtenu le maillot de Jules Koundé, offert par le joueur de Séville à la fin de la rencontre. Une joie de courte durée puisqu’il a été agressé par d’autres spectateurs qui lui ont volé son maillot. La tunique a été exhibée quelques heures plus tard par le rappeur marseillais Mehdy YZ.

La soirée promettait pourtant d’être belle jusqu’au bout… Pour un supporter de l’équipe de France, après la belle et renversante victoire des Bleus face à la Belgique (3-2) en demi-finales de la Ligue des nations, la nuit turinoise s’est terminée comme dans un cauchemar. Présent dans les tribunes du Juventus Stadium, il rêvait d’obtenir le maillot de Jules Koundé. Mission accomplie après le coup de sifflet final.

Après avoir brandi une banderole "Koundé ton maillot" et un drapeau du FC Séville, l’ancien Bordelais, accompagné par Aurélien Tchouameni, lui a donné sa tunique. "Je n’ai pas le temps de le cacher qu’une personne m’agresse pour le voler", raconte le supporter dans un thread illustré par des vidéos sur Twitter. Clément (HOUSER TV, son pseudo sur le réseau social) assure que des personnes ont tenté de l’aider, contrairement au stadier "resté immobile".

"On me mord violemment la main et je prends des coups"

Selon ce supporter, deux autres individus l’ont aussi attaqué pour récupérer le maillot. "On me mord violemment la main et je prends des coups, je finis par céder", poursuit-il. Finalement, un membre de la sécurité intervient "mais un de leurs amis vient discrètement récupérer le maillot dans leurs dos et s’échappe avec, la fouille des deux individus ne donnera rien". Clément compte déposer plainte en France.

Le maillot finit entre les mains du rappeur Mehdy YZ

La triste histoire ne s'arrête pas là. Car un peu plus tard, ce supporter a la "stupéfaction" de découvrir que le maillot de Jules Koundé a finalement terminé dans les mains du rappeur Mehdy YZ. Dans une story Instagram, le rappeur marseillais, présent lui aussi au match jeudi soir, se vante d’avoir obtenu la tunique du Sévillan. "Il est encore plein de transpiration, ça a mordu pour l’avoir, s'exclame-t-il en montrant le maillot. Ne m’accusez pas, ce n’est pas moi qui l’a (mordu)… Désolé au Belge qui l’a attrapé et qui se l’est fait voler. Ce n’est pas moi. Je ne vais pas montrer qui c’est qui l’a récupéré."

La victime se dit "extrêmement déçue que cet événement viennent gâcher la magnifique soirée et triste que ce maillot incroyable revienne à quelqu’un qui ne le mérite pas". "On risque de le retrouver à la vente, soyez attentif", previent-il non sans avoir remercié Jules Koundé: "Je m’excuse de ne pas avoir pu garder ton maillot…".