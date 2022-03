France-Côte d'Ivoire: "Personne ne fait mieux", Aurier encense Mbappé

Adversaire de l’équipe de France avec la Côte d’Ivoire ce vendredi à Marseille, Serge Aurier a encensé Kylian Mbappé, "l’un des meilleurs joueurs au monde", en conférence de presse.

Cinq ans après avoir quitté la Ligue 1, Serge Aurier est de retour en France, pour disputer un match amical contre les Bleus avec la Côte d’Ivoire, ce vendredi (21h15) à Marseille. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain en a profité pour donner son avis, en conférence de presse, sur celui qui est arrivé au club de la capitale quand lui en est parti en 2017: Kylian Mbappé. À ses yeux, l’attaquant est "le ou l’un des meilleurs joueurs au monde".

"C’est un débat pour moi. Personne ne fait mieux, à part peut-être des joueurs comme Robert Lewandowski, qui sont sur une lancée de plusieurs saisons. Pour moi, à l’heure actuelle, c’est le ou l’un des meilleurs, avec ce qu’il arrive à faire à Paris, en équipe de France aussi…", s’est enthousiasmé le latéral, relevant les 26 buts inscrits cette saison par Mbappé avec le PSG.

"Encore en progression"

"Il est sur deux-trois saisons énormes et il est encore sur une phase de progression, a poursuivi Aurier. Je pense qu’il est en forme, ça se voit à chaque match. Même avec un Paris en difficulté, il arrive toujours à sortir son épingle du jeu. C’est un joueur qui est ambitieux, ce n’est pas nouveau pour tout le monde. Il veut toujours aller le plus haut possible et ça se voit dans ses performances."

À l’approche de ce match amical sans grand enjeu sportif, Mbappé cristallise toute l’attention des médias et des spectateurs ces derniers jours. D’une part, parce que son avenir en club est toujours flou, après l’élimination prématurée du PSG en Ligue des Champions. D’autre part, parce qu’il a refusé de participer à une série d’opération marketing des Bleus, mardi, ce qui a agacé les dirigeants de la FFF.