France-Côte d’Ivoire: pourquoi Sébastien Haller explose à l’Ajax

A 27 ans, l’Ivoirien Sébastien Haller explose cette saison à l’Ajax Amsterdam. Deuxième meilleur buteur de la Ligue des champions, l'attaquant sera la menace numéro 1 pour faire face à la défense française ce vendredi soir au Stade Vélodrome (21h15).

Sébastien Haller est en feu et s'épanouit pleinement à l'Ajax. L'attaquant compte 46 buts et 16 passes décisives en 58 rencontres toutes compétitions confondues depuis son arrivée il y a un an en provenance de West Ham. Largement en tête du classement des buteurs du championnat, il est aussi en feu sur la scène européenne où il a notamment inscrit un quadruplé face au Sporting Portugal. Avec les Éléphants, il se rend au Vélodrome pour affronter l'équipe de France, ce vendredi soir (21h15), avec l'étiquette d'atout numéro 1.

Façonné par Erik Ten Hag, il est Ajax-compatible

Dans une équipe que le coach Erik Ten Hag mène à la baguette, le buteur retrouve du plaisir au coeur d'un jeu de possession dans lequel il peut participer à la construction. C’est déjà le technicien néerlandais qui avait lancé l’ivoirien à Utrecht, pour sa première expérience hors de la France. Trois saisons de révélation pour Sébastien Haller, auteur de 51 buts toutes compétitions confondues.

Après des passages dans la cour des grands à Francfort puis West Ham où il continue de marquer, l’attaquant n’hésite pas à revenir en terre batave chez la référence du pays. Sous les ordres de Ten Hag, il s’installe en pointe d’un 4-3-3 dans lequel il se délecte des caviars d’Antony, de Tadic ou bien même de Berghuis. De la tête (il fait 1,90m), du pied droit ou du pied gauche, il fait valoir sa puissance et son agilité pour trouver le cadre.

Un Éléphant mature

A 27 ans, Sebastien Haller a également muri. En atteste son choix d’accepter de rejoindre la sélection ivoirienne en 2020 après le Covid après avoir longtemps attendu une convocation de Didier Deschamps. Pourtant, c’est sous le maillot bleu qu’il avait débuté son parcours international en équipe de jeunes. Il avait même goûté aux Espoirs (20 sel, 13 buts) accompagné de Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe ou Benjamin Pavard. Une sélection avec laquelle il avait d’ailleurs marqué un triplé… face à la Côte d’Ivoire en 2016.

En choisissant la sélection ivoirienne, il fait la fierté de toute sa famille, sa maman en particulier, originaire du pays. Soutenu par ses proches, il s’épanouit avec les Éléphants sous les ordres du sélectionneur français Patrice Beaumelle. Ses quatre buts en 12 sélections n’ont pas éviter à la Côte d’Ivoire d’être éliminé de la course à la coupe du Monde. Celui lui permet au moins de disputer un "Hallerico" entre les deux pays de son cœur.