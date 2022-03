France-Côte d'Ivoire: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match des Bleus

L'équipe de France fait son retour sur les pelouses ce vendredi au stade Vélodrome pour y défier la Côte d'Ivoire en amical. Coup d'envoi 21h15, à suivre sur M6.

Des nouveaux arrivants (Jonathan Clauss, Christopher Nkunku, William Saliba), un revenant (Olivier Giroud) et pas mal de rodages à effectuer avant le Mondial au Qatar : l'équipe de France doit répéter ses gammes, ce vendredi soir au stade Vélodrome face à la Côte d'Ivoire. Coup d'envoi à 21h15, à suivre sur M6, mais aussi à la radio sur RMC et en direct commenté sur RMC Sport.

Pour ce premier des deux matchs amicaux de mars - avant celui prévu contre l'Afrique du Sud mardi prochain -, les Bleus veulent bien entamer leur préparation, quatre mois après leur dernière sortie face à la Finlande (0-2) lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde.

Vers une attaque recomposée pour les Bleus ?

Sans Karim Benzema, blessé au mollet gauche et absent du rassemblement, et avec le possible forfait de Kylian Mbappé, Didier Deschamps va devoir réfléchir pour recomposer sa ligne d'attaque. En forme avec Milan et retenu par le sélectionneur en l'absence du bourreau du PSG en Ligue des champions, Olivier Giroud pourrait être aligné en pointe.

En face les Ivoiriens, éliminés en 8es de finale de la dernière CAN par l'Egypte, veulent frapper un grand coup face aux champions du monde en titre avant d'aller défier les vice-champions d'Europe anglais mardi prochain. Pour laisser davantage de place à la programmation en amont et pour mieux vendre les créneaux publicitaires, le coup d'envoi de la partie sera donc donné à 21h15. Le match sera diffusé sur M6.