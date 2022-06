France-Croatie: "On a manqué de force, d'énergie, de caractère", Deschamps analyse le fiasco du rassemblement estival

Déçu mais pas non plus abattu après la nouvelle défaite de l'équipe de France en Ligue des nations face à la Croatie ce lundi soir (1-0), le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a tenté d'expliquer la mauvaise série estivale. S'il a parlé de "caractère", c'est surtout la fraîcheur physique qui a manqué à ses hommes selon lui.

Deux défaites, deux nuls, très peu de satisfactions individuelles, et une élimination, déjà, de la course aux demi-finales de Ligue des nations. Si l'équipe de France passe régulièrement à côté de ses rassemblements de juin, la trêve estivale 2022 aura été un bien mauvais cru. De quoi inquiéter pour la suite, et la Coupe du monde à venir? Pas forcément, selon Didier Deschamps. "Je ne suis pas inquiet, ce n'est pas dans ma nature. Je suis dans l'analyse et la réflexion avec mon staff technique", a expliqué ce lundi soir le sélectionneur après le revers contre la Croatie au Stade de France (1-0). En tentant d'expliquer la mauvaise série de résultats.

"Au-delà du système qu'on peut changer, il y a une énergie tellement supérieure chez l'adversaire qui fait que c'est dur de lutter, a-t-il glissé. On n'avait certainement pas les moyens sur ce match, même si je n'enlève rien aux qualités de cette équipe croate. Ils avaient plus d'énergie que nous, et ce penalty tout au début les met dans le confort et nous dans la difficulté. C'est à l'image de ce rassemblement où les organismes ont été très sollicités. On a manqué de force, d'énergie, de caractère aussi."

"On n'a pas rempli les exigences du haut niveau sur ce rassemblement"

Autrement dit: plus qu'un problème de niveau, c'est un problème de fraîcheur physique qui a plombé les Bleus en cette fin de saison. "Il faut l'accepter, même si ça fait mal parce qu'on n'a pas été capables de gagner le moindre match, a poursuivi Deschamps. Je parle des joueurs, mais je me l'attribue à moi aussi: je n'avais pas la force et l'énergie habituelles à leur transmettre. La réalité du haut niveau est impitoyable. Ce rassemblement a toujours été compliqué. Il faudra se remettre en cause, et on aura besoin de tout le monde à la rentrée dans les meilleures dispositions athlétiques et psychologiques."

En ce sens, les vacances devraient faire du bien. D'après Deschamps, les joueurs n'attendent d'ailleurs que cela. "J'ai été joueur aussi, quand vous finissez comme ça, vous ne pensez qu'à une chose, c'est vous vider la tête, profiter de votre famille, de vos enfants avant de repartir, a observé le sélectionneur. Mais ils ne fuient pas, ils sont conscients de ce qu'on n'a pas bien fait ou pas assez fait. Quand je parle de remise en question, ce n'est pas pour les remettre en cause. Encore une fois nous n'avions pas l'énergie qu'il fallait. (...) Mais on n'a pas rempli les exigences du haut niveau sur ce rassemblement."