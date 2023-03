France-Espagne: muets face à la Rojita, les Bleuets satisfaits de finir sur "une bonne note"

Sylvain Ripoll a salué la performance de ses joueurs face à l'Espagne, espérant désormais que l'équipe sera épargnée par les blessures en prévision de l'Euro.

L'équipe de France espoirs, amoindrie par l'absence de nombreux cadres, a été neutralisée mardi à Vannes (0-0) par l'Espagne, pour son dernier match de préparation avant l'Euro des moins de 21 ans. Les hommes de Sylvain Ripoll devaient réagir après la sévère gifle contre l'Angleterre samedi à Leicester (4-0), alors qu'ils étaient invaincus depuis deux ans et sur une série de 14 matches sans défaite.

Mardi au stade de la Rabine, les moins de 21 ans français, emmenés par Amine Gouiri et le capitaine Benoît Badiashile, se sont montrés plus déterminés qu'en Angleterre, mais sans être vraiment dangereux. Et surtout pas assez pour retrouver une pleine confiance avant leur objectif estival.

Ils ont été peu efficaces devant le but, à l'image de Gouiri (58e) et de Bradley Barcola (52e), en jambes mais peu précis dans la surface espagnole. Les Espagnols ont même eu plusieurs belles occasions pour ouvrir le score, notamment une sur corner (68e). Arnau Martinez a claqué sa tête sur le poteau droit du gardien français Ilan Meslier, qui était battu.

"Une belle performance de l'équipe"

Un quart d'heure plus tard, le portier a en revanche été décisif sur une frappe croisée espagnole. Sylvain Ripoll, qui prépare aussi les Jeux olympiques de Paris-2024, a été confronté aux absences de Maxence Caqueret et Adrien Truffert pendant ce rassemblement. Et trois nouveaux joueurs Kalulu (mollet), Omari (adducteurs) et Simakan (cuisse) ont dû déclarer forfait depuis la défaite en Angleterre.

"Satisfait du contenu parce qu'il y a eu des choses intéressantes, juste déçu qu'on n'ait pas gagné même si j'ai en tête qu'ils ont eu la possibilité de nous faire mal en deuxième mi-temps", a réagi Sylvain Ripoll au micro de Canal+ Sports. Pour le capitaine des Bleuets, Benoît Badiashile, ce match nul est aussi "une belle performance de l'équipe: on finit ce stage par une bonne note, et on se projette sur l'Euro".

Le Championnat d'Europe se déroulera du 21 juin au 8 juillet, en Roumanie et en Géorgie. La France sera opposée à la Norvège, à l'Italie et à la Suisse dans le groupe D. "Objectif Euro en espérant qu'on soit épargné par les blessures et que les joueurs arrivent dans un niveau de forme et de performance le meilleur possible", a ajouté le sélectionneur des Bleuets, précisant que "c'était important d'avoir un rebond et de montrer un tout autre visage" contre l'Espagne.