France-Grèce: Deschamps "prie pour la pelouse" du Stade de France, utilisée samedi par le Top 14

Après la victoire face à Gibraltar (0-3) vendredi, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps n’a pas caché son inquiétude sur l’état du terrain du Stade de France pour le match lundi face à la Grèce, 48 heures après la finale du Top 14.

Une victoire sans forcer. Après ses succès face aux Pays-Bas (4-0) et l'Irlande (1-0) lors des deux premières journées, l’équipe de France a battu Gibraltar (3-0) vendredi et ainsi conforté sa première place, à Faro (Portugal), en qualifications pour l'Euro 2024.

"Je compte sur les jardiniers"

Olivier Giroud n'a eu besoin que de trois minutes pour inscrire son 54e but en sélection, et Kylian Mbappé s’est ensuite chargé de faire le break sur penalty juste avant la pause (45e+3). Le troisième but a été marqué par Aymen Mouelhi contre son camp (78e).

Lundi, les Bleus recevront la Grèce de Gustavo Poyet avec l’objectif d’enchaîner avant de filer en vacances. Un rendez-vous programmé sur la pelouse du Stade de France, qui sera utilisée ce samedi pour la finale du Top 14 entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais. Ce qui ne rassure pas Didier Deschamps, inquiet de l’état du terrain après le passage des rugbymen.

"Apparemment le Stade de France est occupé samedi… Je prie pour la pelouse. On a des obligations. Il y a une fois où ils avaient déjà dû replaquer la pelouse mais bon elle avait du mal à tenir. Je compte sur les jardiniers. Je leur ai parlé au dernier rassemblement, ils vont faire le maximum mais il n’y a que 48h. On ne sera pas au Stade de France samedi, on fera une séance en interne, on y sera dimanche", a commenté le sélectionneur des Bleus vendredi en conférence de presse. Qu'il se rassure, elle ne devrait pas être dans un pire état que celle du stade de l'Algarve de Faro...