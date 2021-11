France-Kazakhstan: Benzema "fier" d'avoir dépassé Trezeguet au nombre de buts

Auteur d'un doublé contre le Kazakhstan (8-0), Karim Benzema était fier de dépasser David Trezeguet (34 réalisations) au nombre de but marqués avec l'équipe de France. L'attaquant madrilène en est désormais à 35 réalisations avec les Bleus.

Karim Benzema a connu un peu plus de déchet que Kylian Mbappé, face au Kazakhstan (8-0) samedi, mais le Madrilène a toujours joué avec le souci de faire briller le collectif et ses partenaires à travers des remises intelligentes. "On a montré (avec Kylian Mbappé) qu’on était compatibles, qu’on pouvait jouer et s'amuser sur un terrain de football tout en étant décisifs et collectifs, ça me fait énormément de plaisir de jouer comme je l'ai fait, surtout de gagner", relevait Karum Benzema après la rencontre, au micro de M6.

"On a pris beaucoup de plaisir"

Auteur d’un doublé, pour ses 34e et 35e buts avec les Bleus, Benzema a dépassé l’un de ses illustres prédécesseurs sous le maillot bleu, le champion du monde et d’Europe David Trezeguet, devenant ainsi le 5e meilleur de l'histoire des Bleus: "Battre le nombre de buts de Trezeguet en équipe de France? Je suis fier: Trezeguet, c'est une légende", s’est aussi réjoui Benzema au micro de M6.

"On savait que notre adversaire était plus faible que nous, alors il fallait mettre la manière, on l'a fait, c'est ce que les supporters étaient venus voir, on a pris beaucoup de plaisir, a-t-il ajouté, toujours au micro de nos confrères. Ce soir, on a montré qu'on pouvait s'amuser tout en étant décisifs. Ça me fait très plaisir de me qualifier pour ma seconde Coupe du monde."