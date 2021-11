OL: "Je suis venu prendre votre place", Caçapa raconte les débuts de Benzema

Entraîneur adjoint de Peter Bosz à Lyon, Claudio Caçapa y a également évolué en tant que joueur pendant sept ans. Entre 2000 et 2007, le défenseur brésiliena notamment vu l'éclosion de Karim Benzema chez les pros et a raconté ce samedi comment l'attaquant avait marqué les esprits au sein de l'équipe première.

Avant de faire les beaux jours du Real Madrid et de l'équipe de France, Karim Benzema a impressionné dès ses débuts professionnels à Lyon. Formé chez les Gones, l'attaquant y a débuté en équipe première en 2005. Très rapidement, son talent et sa grosse ambition ont marqué les esprits et notamment son ancien coéquipier Claudio Caçapa. Interrogé ce samedi par ESPN Brasil, l'actuel adjoint de Peter Bosz à l'OL est revenu sur l'intégration du jeune buteur au sein du groupe rhodaniens.

"Je voyais bien qu'il serait vraiment bon. Il était très concentré et connaissait déjà son potentiel, a estimé l'ancien défenseur brésilien. A 17 ans, il savait déjà ce qu'il voulait dans la vie et où il voulait aller en tant qu'athlète."

Caçapa: "Déjà savoir que sa carrière serait brillante"

Au sein d'un effectif triple champion de France en titre et composé notamment de Giovane Elber, Sylvain Wiltord, Sidney Govou ou encore Nilmar, Karim Benzema a affiché une confiance désarmante lors de son intégration dans le groupe pro. En particulier lors de sa première prise de parole devant le reste des joueurs lyonnais.

"Quand quelqu'un intégrait le groupe professionnel, le jeune devait faire un discours au dîner ou au déjeuner en disant quel âge il avait, d'où il venait et ce qu'il espérait réaliser avec le maillot lyonnais, a encore indiqué l'international auriverde aux qiatre sélections. Karim s'est levé et a dit: 'Je suis arrivé ici pour prendre la place des attaquants qui sont ici. Je viens avec dévouement, travail et engagement pour, bien sûr, prendre votre place'. Si un garçon de 17 ans dit quelque chose comme ça, vous pouviez déjà savoir que sa carrière serait brillante, comme elle l'est aujourd'hui."

Après avoir effectué ses débuts en Ligue 1 lors de la saison 2004-2005, Karim Benzema a encore patienté un exercice avant de se rendre indiscutable. Dès la campagne 2006-2007, le jeune buteur tricolore avait éteint la concurrence.

Après quatre ans dans l'équipe professionnelle à Lyon, Karim Benzema rejoindra le Real Madrid pendant l'été 2009. Du côté de l'Espagne et de la Liga, l'attaquant y enchaînera les saisons prolifiques. Au point de confirmer l'immense potentiel repéré par Claudio Caçapa lors de son arrivée chez les pros à l'OL et de faire partie des favoris pour remporter le Ballon d'or cette année.