France-Maroc: "Ça doit rester un match de football", Deschamps répond aux commentaires politiques

Didier Deschamps s’est exprimé en conférence de presse à la veille de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et le Maroc, ce mercredi au Qatar (20h). Et le sélectionneur des Bleus a appelé tout le monde à se concentrer sur le jeu, en dépit des commentaires politiques qui entourent cette affiche historique.

Un ballon rond, deux équipes et l’envie de l’emporter. Rien d’autre. A la veille de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et le Maroc, ce mercredi au Qatar (20h), Didier Deschamps s'est présenté face aux journalistes. Et le sélectionneur des Bleus a notamment répondu aux différents commentaires politiques qui entourent cette affiche historique. En appelant à se concentrer uniquement sur le jeu.

"Que ça soit avant ou après, ça doit rester un match de football, même s'il y a un historique et énormément de passion. En tant que sportif, j'aime bien rester à ma place et les joueurs aussi. C'est très, bien comme ça", a expliqué Deschamps, qui espère qualifier la France pour la quatrième fois en finale d’un Mondial (après 1998, 2006 et 2018). Il faudra pour ça venir à bout des Lions de l’Atlas, auteurs d’un parcours sensationnel et encouragés par une grande partie de l’Afrique, ravie de voir l’un de ses représentants dans le dernier carré.

"Les supporters marocains font beaucoup de bruit"

Les partenaires d'Achraf Hakimi seront d'ailleurs soutenus par des dizaines de milliers de supporters au stade Al-Bayt. Une marée rouge est attendue sur la ville d'Al-Khor, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Doha. De quoi s'attendre à une ambiance hostile pour les Bleus? "Je n'aime pas le terme 'hostile', parce que ça met tout de suite un aspect négatif, a réagi Deschamps. Ils ont une ferveur populaire qui est très importante. Tant mieux pour eux. Ce que je peux vous dire, c'est que ça fait beaucoup de bruit, j'ai pu l'entendre. Mes observateurs me l'ont dit et répété. Mes joueurs sont prévenus."

"Ça fait partie du contexte, a poursuivi le coach des champions du monde. Ce n'est pas ça qui fait marquer des buts ou qui fait en prendre, mais le savoir avant c'est toujours mieux. Ils ont eu ce soutien jusqu'à maintenant et ce n'est pas en demi-finale face à nous que ça va être inférieur. Préparer un match, c'est aussi prendre en compte un environnement et mes joueurs savent à quoi s'attendre".