France-Galles: Deschamps décrypte la première du trio Benzema-Mbappé-Griezmann

Au sortir de la victoire de l’équipe de France face au pays de Galles (3-0), c’est un Didier Deschamps satisfait qui s’est présenté au micro de TF1. Le sélectionneur des Bleus est revenu sur l'association de Karim Benzema avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Il veut donner une "totale liberté" aux trois attaquants.

À 13 jours de son entrée en lice à l'Euro, l'équipe de France a envoyé des signaux positifs en s'imposant avec aisance face au pays de Galles (3-0). Une prestation sérieuse et maîtrisée qui a plu à Didier Deschamps.

Au sortir de la rencontre, le sélectionneur des Bleus s'est réjouit du succès sur TF1, affichant un large sourire: "Il y a eu de bonnes choses. Evidemment qu'avec un joueur de moins [pour les Gallois], ça nous a facilité la tâche. On a eu énormément d'occasions, mais par rapport à toute la semaine, c'est bien de conclure cette première partie avec ce match-là. Avec un peu plus de réussite, ça aurait pu être bien plus lourd. C'est bien pour une première phase."

L'opposition a rapidement été déséquilibrée. Après une faute de main assez flagrante, Neco Williams a été expulsé dès la 26e minute, ce qui a permis aux Bleus de prendre rapidement le dessus sur les Gallois, malgré le pénalty manqué par Karim Benzema.

Karim Benzema, à Nice le 2 juin 2021 © Icon Sport

Deschamps revient sur la première du trio Griezmann-Mbappé- Benzema

Le sélectionneur des Bleus n'a pas manqué d'être interrogé sur le retour de Karim Benzema, cinq ans et demi après sa dernière apparition chez les Bleus. Si un but aurait permis à l'attaquant madrilène d'engranger de la confiance, Deschamps estime qu'il a "bien été présent": "Karim a été malheureux [sur ses occasions], mais il a été bien présent. Un but lui aurait fait plaisir, et moi aussi, mais s'il les garde pour après... C'était un moment important pour lui. Après, il s'inscrit dans un collectif par rapport à la manière dont il joue."

Didier Deschamps est revenu sur les consignes données à son trio d'attaque composé de Karim Benzema, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, confiant qu'il veut laisser "une totale liberté" aux trois attaquants.

Mbappé, Benzema et Griezmann lors de France-Galles © ICON Sport

"Il n'y a pas de position fixe [pour les trois attaquants]. Je leur laisse une totale liberté, assure le sélectionneur. Évidemment à la perte du ballon ils savent ce qui doit être fait, les trois ne doivent pas être déconnectés des autres. Quand un est écarté ou décroche, l'autre va plus en profondeur. Leurs profils sont complémentaires."