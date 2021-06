France-Galles: qui tire les penalties entre Griezmann et Benzema? Deschamps n'a "rien décidé"

Après la large victoire de l'équipe de France face au pays de Galles (3-0) ce mercredi, en match de préparation à l'Euro, Didier Deschamps a évoqué la difficulté des Bleus à marquer sur penalty. Et confirme qu'il n'y a pas de hiérarchie.

Doit-on s'attendre à un psychodrame façon Neymar et Edinson Cavani au PSG? Didier Deschamps fait en tout cas confiance à ses joueurs. C'est Karim Benzema qui a pris ses responsabilités pour tirer le penalty ce mercredi, lors de la victoire de l'équipe de France contre le pays de Galles (3-0) en match de préparation à l'Euri. Une tentative ratée car repoussée par le gardien.

Antoine Griezmann, moins à l'aise sur l'exercice ces derniers mois avec plusieurs ratés, a semblé vouloir laisser le ballon à son coéquipier, de retour en sélection après plus de cinq ans d'absence. Le sélectionneur a confirmé qu'il s'agissait d'une décision des joueurs et qu'il n'avait lui-même passé aucune consigne.

"L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas un affichage des choses négatives"

"Plusieurs joueurs sont capables de tirer les penalties, même si on reste sur une série plutôt pas bonne, note Didier Deschamps. Un ordre ou pas... les joueurs sont suffisamment... Antoine les tirait très bien, il ne les a plus tiré de toute la saison. Forcément, c'est moins évident. Kylian a pu en tirer, même s'il a raté le dernier, Karim en tire aussi. Je n'avais rien décidé avant, on verra. C'est le ressenti entre les joueurs."

"L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas un affichage des choses négatives, insiste le sélectionneur. Antoine l'a senti comme ça, voilà. Il y a toujours une part d'égoïsme dans chaque joueur mais il y a aussi cette envie de donner pour le partenaire." Façon de dire qu'il ne tolèrera pas de guerre d'ego pour se présenter face au gardien durant l'Euro.