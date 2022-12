France-Pologne: Szczesny réconforte son fils de 4 ans après la défaite, en larmes

Sur des images après la défaite de la Pologne (3-1) face à la France dimanche en huitièmes de finale de Coupe du monde, Wojciech Szczesny a été aperçu en train de consoler son fils de 4 ans, en larmes.

Wojciech Szczesny pensait pouvoir stopper Kylian Mbappé. Arrivé en pleine confiance avant le huitième de finale de Coupe du monde face à la France, le gardien polonais a encaissé trois buts ce dimanche (3-1) dont un doublé de l'attaquant du PSG. Après l'élimination, le gardien de la Juventus a mis sa déception de côté pour réconforter Liam, son fils de 4 ans.

Sur des images filmées par la réalisation après la partie, Wojciech Szczesny a été aperçu dans les couloirs du stade en train de donner un calin à son enfant, en pleurs après la défaite. Cette fois, le portier, qui n'avait encaissé que deux deux buts en trois matchs lors de la phase de groupes, a été impuissant. "La clé pour stopper Mbappé Moi-même", ironisait le joueur de 32 ans avant la partie.

"Je reviens fier de cette équipe"

Vaillants en première période face à une équipe de France assez médiocre, les Polonais ont encaissé l'ouverture du score d'Olivier Giroud avant la pause. Puis, passeur décisif sur le premier but, Kylian Mbappé a surgi par deux fois, nettoyant les deux lucarnes de Wojciech Szczesny. Sur un penalty tiré à deux reprises dans le temps additionnel, Robert Lewandowski a réduit le score.

"Je reviens fier de cette équipe", est revenu Szczesny après ce revers, remerciant "tous les fans pour leur soutien pendant cette période particulière". Le "mur" polonais a dédié son message à sa femme Marina et son fils, "qui ont compris aujourd'hui (ce dimanche, NDLR) qu'on peut perdre avec fierté et honneur". Sur ses réseaux sociaux, la compagne du joueur a espéré que son fils Liam "se tiendra à l'avenir dans le but et mènera l'équipe national au sommet."

Sortie d'une phase de poules derrière l'Argentine mais devant le Mexique et l'Arabie saoudite, la Pologne est "triste et déçue" selon le sélectionneur Czeslaw Michniewicz. "Nous espérions rester plus longtemps. Nous aurions pu gagner si nous avions marqué en premier. Nous sommes un peu amers, mais nous pouvons dire avec fierté que nous avons atteint notre objectif (une qualification en 1/8 de finale de Coupe du monde, NDLR) ce que la Pologne n'a pas pu fait depuis 36 ans, a déclaré le technicien polonais. Il a fallu affronter les champions du monde en titre, ils ont été meilleurs." Au plus grand regret du fils de Wojciech Szczesny.