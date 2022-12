France-Pologne: Milik veut stopper Mbappé... en scooter

Dimanche, la France entre dans le vif du sujet avec son huitième de finale de la Coupe du monde face à la Pologne (16h). En conférence de presse, le sélectionneur Czeslaw Michniewicz a avoué qu'il craignait la rapidité des Français. Son attaquant Arkadiusz Milik a même proposé de prendre des scooters pour rattraper Kylian Mbappé.

La Pologne s'apprête à disputer l'un des plus grands matchs de son histoire. Un huitième de finale de Coupe du monde (le premier depuis 1986) contre les champions du monde en titre, l'équipe de France de Didier Deschamps. Si l'équipe tricolore de 2018 a beaucoup changé, notamment à cause des blessures, un homme est toujours là, Kylian Mbappé. Il a beaucoup mûri, s'est étoffé physiquement et surtout est devenu l'un des meilleurs joueurs de la planète.

Le sélectionneur polonais, Czeslaw Michiniewicz, n'est pas dupe, il sait de qui et de quoi se méfier, pour ne pas sombrer face aux Français. "Les ailiers Mbappé et Dembele sont plus rapides que nous, acquiesce t-il. J’ai cherché ses faiblesses (à l'équipe de France) mais je n’en ai pas trouvé. Il y a quelques points, des erreurs qu’ils ont faites. Il faudra faire attention. Et maintenir la pressions sur cette équipe."

Du côté d'Arkadiusz Milik, le plan anti-Mbappé est clairement établi, mais très peu réaliste. "Comment défendre sur lui ? Il nous faudra être rapides et prendre un scooter, plaisante-t-il. C'est très difficile de défendre individuellement sur lui, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, il nous faudra réagir en tant que groupe, trouver des solutions collectives."

La Pologne a des armes, qu'elle doit exploiter

La France a Kylian Mbappé, et beaucoup d'autres grands talents, mais la Pologne aussi a des armes, autres que défensives. Robert Lewandowski est peut-être le plus grand buteur actuellement en activité, et le sélectionneur polonais est conscient que cette arme redoutable n'a pas été assez utilisée en phase de groupes.

"Il y a des problème dans l’animation offensive. Nous n’avons pas créé assez d’occasion pour Robert (Lewandowski). Il faut qu’il puisse rentrer dans la surface. Face à l’Argentine nous n’avons pas pu le faire suffisamment. Il faut qu’on s’améliore sur ce point", reconnait Czeslaw Michiniewicz.

L'autre arme de la Pologne se situe de l'autre côté du terrain, dans les buts. Wojciech Szczęsny, parfois en difficulté avec sa sélection, réalise un Mondial de haute volée, durant lequel il a notamment repoussé deux pénaltys. Lui aussi sera prépondérant pour un éventuel exploit polonais.