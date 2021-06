France-Suisse: Mourinho critique le coaching de Deschamps

José Mourinho travaille comme consultant auprès de talkSPORT pendant l’Euro 2021. Après l’élimination des Bleus contre la Suisse dès les huitièmes de finale, le Portugais a durement critiqué la décision de faire sortir Antoine Griezmann avant une éventuelle prolongation.

A l’inverse des supporters suisses qui ont passé la nuit à célébrer le succès historique de la Nati, les fans de l’équipe de France cherchent encore les causes de cette élimination dès les huitièmes de finale de l’Euro 2021. Consultant de luxe pour talkSPORT, José Mourinho a livré son ressenti d’entraîneur après la fin de match compliquée des Bleus. Selon le coach portugais, Didier Deschamps n’aurait jamais dû faire sortir Antoine Griezmann.

"Je crois aussi que Deschamps a fait une erreur à laquelle je pense beaucoup beaucoup de fois. Quand tu es dans un match où il y a la possibilité de jouer une prolongation, il faut faire vraiment très attention avec les remplacements que tu fais. Quand tu fais un changement à la 89e et que tu sors l’un de tes meilleurs joueurs… Quand tu as Griezmann, qui jouait de manière incroyablement bien, et que tu fais ce changement Griezmann par Sissoko. Si c’est un lien match à trois points sans prolongation, c’est OK. C’est ok. Mais quand il y a la perspective d’une prolongation c’est un énorme pari."

La France a perdu ses armes

Le technicien au deux titres en Ligue des champions avec Porto et l’Inter Milan a regretté le coup tactique du sélectionneur tricolore. Pourtant, José Mourinho s’y connaît plutôt bien quand il s’agit de bétonner ou de fermer le jeu. Mais là, la France a loupé son coup.

"Si tu fais ce changement et l’adversaire égalise à la 91e ou 92e et tu te retrouves en prolongation. Après tu veux te flinguer car tu as sorti Griezmann pour la prolongation, a encore analysé l’actuel entraîneur de l’AS Rome en Serie A. Et en plus tu as la situation, que tu ne peux pas contrôler, de Benzema qui se blesse ou je ne sais quoi et tu perds deux supers attaquants. Pendant la prolongation, on n’a jamais eu la sensation que la France pouvait gagner. Parce qu’elle n’avait pas la puissance pour le faire."

Mourinho: "Didier Deschamps sait qu’il a fait une erreur"

Egalement chroniqueur de luxe pour le tabloïd The Sun durant le tournoi continental, José Mourinho s’était lancé dans une petite joute verbale avec le sélectionneur tricolore. Après une première salve, et la réponse pleine d’ironie du Français, le "Special One" a porté le coup de grâce après la défaite des Bleus.

"Je crois qu’à ce moment, Didier Deschamps sait qu’il a fait une erreur, a encore lancé l’entraîneur. Cela peut nous arriver à tous mais l’expérience nous aide. Je pense que quand il existe une chance d’avoir une prolongation, tu ne sors pas l’un de tes meilleurs joueurs."

Mais José Mourinho n’a pas jugé Didier Deschamps comme le seul responsable de cette élimination. Comme Patrick Vieira l’a rappelé, les joueurs n’ont pas eu le bon état d’esprit.

"Dans le football, il faut s’amuser après le match et non pendant. Ils se sont amusé trop tôt, a finalement expliqué le technicien lusitanien. Les Bleus ont joué de manière fantastique quand ils ont inversé le score. Fabuleux le premier but de Benzema, incroyable. Le troisième but de Pogba, top. Mais après il se sont un peu amusés."