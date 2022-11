France-Tunisie: les débuts difficiles de Camavinga en latéral gauche

Exceptionnellement utilisé comme latéral gauche avec les Bleus, Eduardo Camavinga a eu du mal à entrer dans son match face à la Tunisie.

Latéral, c'est un métier. Pour faire souffler Théo Hernandez face à la Tunisie, Didier Deschamps n'a eu d'autre choix que de choisir Eduardo Camavinga pour assurer la défense du flanc gauche de la défense. Depuis la blessure de Lucas Hernandez lors de la victoire face à l'Australie, le sélectionneur a profité des entraînements pour tester le jeune milieu de terrain du Real Madrid à ce poste.

>> France-Tunisie en direct sur RMC Sport

Mais pour ses premières minutes face aux Aigles de Carthage, Eduardo Camavinga s'est retrouvé en difficulté. Deux situations de jeu l'ont clairement montré, avec d'abord une relance hasardeuse plein axe et récupérée par l'adversaire (12e), puis avec un petit pont que lui a infligé Aïssa Laïdouni le long de la ligne de touche (16e). Le geste a été si efficace que l'ancien Rennais a été contraint de commettre dans la foulée une vilaine faute pour empêcher le développement d'une bonne situation offensive. L'arbitre Matthew Conger a été plutôt clément, car un carton jaune aurait pu être distribué.

Des interventions rassurantes par la suite

Bien plus satisfaisant lorsqu'il a fallu participer à la construction dans cette première période, Eduardo Camavinga s'est par ailleurs rassuré défensivement avec un excellent dégagement de la tête sur un centre au second poteau (34e). Son intervention a été précieuse, car Nader Ghandri rôdait juste derrière. Il s'est ensuite fait une petite frayeur avec une course de Wahbi Khazri dans son dos (42e).

Avec cette rencontre, Eduardo Camavinga a fêté sa cinquième sélection et son premier match dans une Coupe du monde. À 20 ans (depuis le 10 novembre), il est le deuxième plus jeune joueur français à disputer un Mondial, derrière Kylian Mbappé (19 ans, 5 mois)