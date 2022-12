France-Tunisie: TF1 se plaint à la Fifa après avoir raté l'annulation du but de Griezmann

Comme l'équipe de France, TF1 s’estime victime de l'erreur d'arbitrage commise par l'arbitre du match de la Coupe du monde 2022 entre les Bleus et la Tunisie (0-1), mercredi. La chaîne avait lancé la pub trop tôt et manqué l'annulation du but d'Antoine Griezmann.

C’est un très gros couac. Mercredi, TF1 a rendu l'antenne avant la fin de la rencontre France-Tunisie (0-1) de la Coupe du monde 2022, pensant que l'arbitre avait sifflé la fin du match sur le score de 1-1 alors que l'égalisation d'Antoine Griezmann a finalement été annulée pour un hors-jeu après visionnage du VAR.

"Après la remise en jeu des Tunisiens et que l’arbitre a sifflé la fin du match, TF1 a, comme pour tous les matchs, rendu l’antenne pour laisser place au Mag. Pendant ce laps de temps, un arbitrage vidéo a été demandé et le but tricolore refusé. Cette séquence a fait l’ouverture du Mag", s'est excusé le diffuseur des Bleus auprès de ses téléspectateurs "qui n'ont pas pu vivre ce moment en direct".

"Un préjudice d'image pour nous"

Au lendemain de ce raté, TF1 ne décolère pas et s’estime victime de l'erreur d'arbitrage commise. Car le but de Griezmann n’aurait pas dû être annulé. La Fédération française de football a d’ailleurs envoyé un document à la Fifa ce jeudi pour porter réclamation. De son côté, TF1 compte "envoyer un courrier à la Fifa", comme l’explique à L’Equipe François Pellissier, directeur général adjoint business et sports de TF1.

"C'est très pénalisant pour nous. Mais à cet instant, c'est trop tard, on a donné le top pour rendre l'antenne. La régie finale (à Paris) a pris la main. C'est compliqué d'arrêter la pub lancée, on ne sait pas si on revient pour une seconde ou pour rien. Tout va très vite alors... (…) Nous sommes très mécontents de la situation. C'est un préjudice pour le téléspectateur, un préjudice d'image pour nous", détaille François Pellissier.

Dans ce courrier, TF1 prévoit aussi de se plaindre de la durée des matchs, car "la Fifa a décidé sans prévenir les diffuseurs que chaque arrêt de jeu serait pris en compte".