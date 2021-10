Griezmann s’offre une "bague NBA" pour le titre du Barça en Coupe du Roi

Antoine Griezmann a posté une photo d’une bague imitant celles remises aux champions de NBA pour fêter son titre de la Coupe du Roi 2021 avec le Barça, club qu’il a quitté l’été dernier pour l’Atlético de Madrid.

C’est un peu hors contexte mais cela ravit tout de même Antoine Griezmann. L’attaquant de l’équipe de France, qui se prépare à disputer la demi-finale de la Ligue des nations face à la Belgique ce jeudi (20h45, à Turin) a partagé la photo d’une bague imitant celle remise aux champions de NBA. La sienne est personnalisée avec le logo du FC Barcelone et célèbre le titre acquis avec le club catalan en Coupe du Roi la saison dernière.

La bague de champion d'Antoine Griezmann pour fêter la Coupe du Roi © Capture Instagram

Les Blaugrana s’étaient imposés en finale face à l’Athlétic Bilbao (4-0) avec un but du Français, notamment. Selon certains médias espagnols, le Français se serait lui-même offert ce bijou pour célébrer son seul titre glané lors de son passage de deux ans en Catalogne. Il a, depuis, rejoint l’Atlético de Madrid sous forme de prêt, lors du dernier jour du mercato. Les délais de fabrication et de livraison lui ont donc fait parvenir son produit de luxe alors qu’il ne porte plus les couleurs catalanes.

Grand fan de sports US et de NBA, Griezmann possède un bijou du même genre dans sa collection. Les joueurs de l’équipe de France s’étaient en effet offerts une "bague NBA" pour fêter leur titre de champion du monde 2018. Une initiative de Griezmann et Paul Pogba, lui aussi amateur de sports US.

"Grizou" avait contacté une bijouterie de Los Angeles spécialisée dans la fabrication de "bagues de champions" dans les sports US (LA Dodgers en 2018, Golden State Warriors en 2017). Les deux joueurs avaient pris en charge la totalité des frais en s’appuyant sur la logistique de la FFF. Ils avaient reçu leur précieux sésame huit mois plus tard.