Guerre en Ukraine: la FFF "penche pour une exclusion de la Russie" du Mondial 2022

En réaction à l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, Noël Le Graët, le président de la fédération française de football, se dit en faveur d'une exclusion symbolique de la Russie pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

C’est une prise de position très forte. Dans un entretien donné ce dimanche au journal Le Parisien, Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, annonce qu’il "penche pour une exclusion de la Russie du prochain Mondial" au Qatar (21 novembre-18 décembre), en raison de l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes.

"C’est quelque chose dont je n’ai pas discuté encore avec d’autres fédérations. (…) C’est mon premier élan. Habituellement, j’estime que le sport est là pour réconcilier les peuples et apaiser les tensions. Mais là, cela va beaucoup trop loin. Et le monde du sport, et en particulier du football, ne peut pas rester neutre. Je ne m’opposerai certainement pas à une exclusion de la Russie", explique-t-il.

L'opposition contre la Russie se met en place

La Russie doit accueillir la Pologne le 24 mars à Moscou, en demi-finale des barrages du Mondial 2022. Si elle se qualifie, la "Sbornaïa" recevra en théorie le 29 mars le vainqueur de Suède-République tchèque. Sauf que la République tchèque, la Pologne et la Suède ont déjà annoncé qu’il était hors de question pour leurs sélections d'affronter la Russie. A leur place, Le Graët aurait fait pareil.

"C’est simple et il n’y a pas à réfléchir longtemps, réagit le président de la FFF auprès du Parisien. C’est mort et on n’y serait jamais allé. Dans ces circonstances dramatiques, comment aurions-nous pu envisager de jouer au football contre ce pays ?" Les Espoirs français, eux, doivent défier l'Ukraine le 29 mars prochain dans le cadre des éliminatoires pour le Championnat d’Europe 2023.

"La fédération européenne (UEFA) a décidé, ce samedi, que le match serait maintenu, mais qu’il se disputerait sur terrain neutre. On ne sait pas encore où", précise Le Graët. Ce dimanche, au quatrième jour de l'offensive lancée en Ukraine par Vladimir Poutine, la bataille pour le contrôle de Kiev se poursuit, alors que les pays occidentaux ont décidé de durcir leurs sanctions contre la Russie.