La demi-sœur de Lucas et Théo Hernandez brise le silence sur la disparition de leur père

Le dernier numéro de France Football consacre un long récit à Jean-François Hernandez, le père de Lucas et Théo, porté disparu depuis de longues années. Sa fille Lauris, demi-sœur des deux internationaux français, prend la parole pour rétablir sa vérité et donner des nouvelles de l'ancien footballeur.

"Maintenant que je suis papa, je me rends encore plus compte de ce qu'il a fait, qu'il a failli dans son rôle de père. Demain, si je le rencontre, on aura une conversation. Mais une chose est sûre, moi, je n'imagine pas abandonner mon fils. Est-ce que j’ai envie de renouer avec lui ? Non."

En 2018, dans une interview au Parisien, Lucas Hernandez se confiait avec pudeur et franchise sur son parcours. Lui et son frère Théo, tous les deux retenus par Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar, n’ont plus de contact avec leur père Jean-François depuis de longues années. Ils avaient 6 et presque 5 ans, en 2002, quand il s’est séparé de leur mère, Laurence Py, quelques mois avant de quitter Madrid et l’Espagne pour de disparaître en Thaïlande, sans laisser d’adresse.

Qu’est devenu Jean-François Hernandez, ancien défenseur central passé notamment par Toulouse, Sochaux et Marseille ? Dans son dernier numéro sorti ce week-end, France Football est parti à sa recherche. En s’appuyant sur de nombreux témoignages de proches ou d’amis. Revenu en France il y a deux ans, il habite dans le sud-ouest et a entamé une reconversion comme commercial. S’il n’a plus de liens avec ses deux fils, Jean-François Hernandez passe en revanche ses week-ends avec sa mère et sa fille, Lauris (demi-soeur de Lucas et Théo), qui a accepté de prendre la parole pour la première fois pour raconter sa version de cette histoire familiale.

"Ses enfants lui manquent terriblement"

"J'ai hésité, mais j'en ai marre d'entendre toutes ces choses sur lui. On salit mon papa et mon nom depuis trop longtemps. Tout ça aurait dû rester dans la famille, mais elle (Laurence Py) a raconté beaucoup trop de choses. Elle se fait passer pour une gentille, mais c'est une très mauvaise personne", confie Lauris Hernandez, aujourd’hui âgée d’une trentaine d’années et née de l’union entre son père Jean-François et sa mère, "une jeune coiffeuse" rencontrée par l’ex-footballeur lors de sa formation au Téfécé. Son témoignage est fort, ses souvenirs intacts. Celle qui passait ses vacances scolaires chez son père, avec ses demi-frères Théo et Lucas, et sa belle-mère Laurence, qualifie cette dernière de "personne très toxique". "Elle m'en a fait baver... ", dit-elle. D’autres témoins vont dans le même sens.

Lucas et Théo Hernandez en compagnie de leur mère Laurence Py en 2017 © Marca / Icon Sport

Contactée par France Football, Laurence Py n’a pas souhaité réagir. "Un matin, les huissiers ont sonné à ma porte, avait-elle raconté à FF en 2017. J'ai eu deux heures pour mettre quelques affaires dans ma voiture. (…) Personne ne savait où le père était parti. Pour eux, il n'existe plus. Il n'a même jamais existé." En 2004, Jean-François Hernandez aurait demandé la garde définitive de Lucas et Théo. Mais la justice espagnole aurait donné raison à leur mère. Lui serait alors parti en Thaïlande, en essayant à plusieurs reprises d’avoir ses fils au téléphone. Sans succès. Très touché selon ses proches par toutes les "horreurs" dites à son sujet ces dernières années, tombé en dépression, il n’a pas totalement perdu espoir de revoir Lucas et Théo. Et il continue de suivre leurs performances à travers les matchs des Bleus.

"Ses enfants lui manquent terriblement, il souffre, mais il ne veut surtout pas passer pour un opportuniste aux yeux des autres, précise sa fille Lauris. Et pourtant, je vous assure que tout le monde vit bien chez nous. On s'en fout de l'argent de Théo et Lucas. Tout ce qu'on veut, c'est les revoir. Mon papa surtout." Pour tenter de renouer ce lien rompu depuis si longtemps, la fille de Jean-François Hernandez envoie de temps en temps des messages à ses frères sur les réseaux sociaux : "Je ne sais pas s'ils les voient. Mais ils me manquent, je les aime. (…) Notre grand-mère serait aussi tellement heureuse de pouvoir les revoir..."