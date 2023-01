La ministre des Sports réclame des excuses de Le Graët à Zidane pour son "manque de respect honteux"

Amélie Oudéa-Castera, ministre des Sports, n'a pas du tout apprécié la sortie de Noël Le Graët concernant Zinedine Zidane, ce dimanche sur RMC. Elle réclame des excuses du président de la FFF.

Amélie Oudéa-Castéra est en colère. La ministre des Sports se dit scandalisée des déclarations de Noël Le Graët à propos de Zinedine Zidane, ce dimanche dans Bartoli Time sur RMC. Et elle réclame des excuses de la part du président de la Fédération française de football.

Des propos "à nouveau hors sol"

"Déclarations à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous, à une légende du foot et du sport: un "président" de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Z.Zidane svp", écrit Amélie Oudéa-Castera sur Twitter.

Interrogé sur la prolongation de Didier Deschamps pour quatre ans au poste de sélectionneur des Bleus, Noël Le Graët a répondu aux critiques de ceux qui réclamaient l'arrivée de Zinedine Zidane. Lequel est évoqué pour prendre le poste de sélectionneur du Brésil.

"Zidane, je ne l'aurais même pas pris au téléphone"

"Zidane fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier. Cela ne correspond à rien, a expliqué le dirigeant de la FFF. Certains journalistes ont besoin de changer ou d'inventer parce qu'ils ne savent pas quoi écrire et ils préfèrent dire du mal que du bien. Très franchement, je ne suis jamais sorti par ceux qui condamnent à l'avance. Zidane au Brésil? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne."

"Si Zidane a tenté de me joindre? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone, a-t-il poursuivi. Pour lui dire de chercher un autre club? Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection."

Les tensions ne sont pas nouvelles entre la ministre des Sports et Noël Le Graët. Une mission d’audit et de contrôle du pilotage de la FFF est en cours et doit faire toute la lumière sur les méthodes de management ainsi que sur les problèmes de harcèlement sexiste et sexuel. Noël Le Graët et Florence Hardouin sont notamment visés. Les conclusions sont attendues en février.