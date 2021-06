Le bonheur de l’enfant à qui Griezmann a offert ses chaussures: "Quand je ferai du 41, je pourrai les porter"

Après le match amical France-Bulgarie mardi soir au Stade de France, Antoine Griezmann a offert sa paire de chaussures à un jeune enfant. De quoi combler de joie le bambin et son frère à quatre jours de l’entrée en lice des Bleus à l’Euro face à l’Allemagne.

Si les supporters de l’équipe de France ont quitté ravis le Stade de France mardi soir, après la victoire des Bleus 3-0 contre la Bulgarie, certains sont même repartis avec des cadeaux. Et pas n’importe quel cadeau, les chaussures d’Antoine Griezmann. Auteur d’une bicyclette pour l’ouverture du score, le numéro 7 des Bleus a offert sa paire de chaussures à crampons à un jeune garçon après la rencontre. Son papa, Yazid, avait raconté la scène, à chaud, dans l’After sur RMC : "J'étais dans les tribunes, comme tout le monde. A la fin du match, Grizou vient pour nous dire au revoir. Il y avait mon fils avec moi. Et là, je décide de le faire passer au-dessus de la barrière et il va voir Griezmann. Il lui a donné ses crampons, pied droit et pied gauche. C'est incroyable."

Incroyable mais vrai. Rais et son frère Isaac se sont partagés les chaussures. "Quand je chausserai du 41, je pourrai les porter", prévient néanmoins Rais sur BFMTV. Le jeune apprenti footballeur n’a rien oublié de ce moment magique : "Mon père m’a dit, dès qu’il enlève ses crampons, c’est sûr qu’il va les donner à quelqu’un. Il est venu vers nous. Il m’a fait un check et il m’a donné ses crampons. "

Le message de Grizou

Ce check, la star des Bleus l’a posté en photo sur son compte Instagram. "Futur" a écrit le joueur du Barça qui n’a pas oublié, lui aussi, qu’il a été à la place de Rais et Isaac. En juin 1998, juste avant le triomphe de Zizou et de ses partenaires en Coupe du monde, un jeune garçon nommé Antoine Griezmann, 7 ans, partait à la chasse aux autographes avec les futurs champions du monde, obtenant notamment ceux de Thierry Henry et de Fabien Barthez. Pour Ben, l'un des deux papas, les deux enfants "réaliseront dans une dizaine d’années" ce qu’il s’est passé mardi soir au SDF. "Ils se diront : "J’ai quand même la chaussure d’un champion du monde!"" Et peut-être d’un champion d’Europe.