Le grand bilan du week-end des Français, juste avant la liste de Deschamps pour la Coupe du monde

Didier Deschamps dévoilera, ce mercredi, sa liste de joueurs retenus pour disputer le Mondial au Qatar avec l'équipe de France. Ce week-end, c'était donc la dernière occasion, pour les joueurs français, de se montrer.

En Bundesliga

Marcus Thuram, repositionné en 9 cette saison à M’Gladbach, a inscrit son 13e but, toutes compétitions confondues, contre Stuttgart (3-1). S’il avait été retenu pour l’Euro, où il avait joué seulement neuf minutes contre la Suisse en huitième de finale, il n’a plus été appelé en bleu depuis. Avec les Fohlen, Alassane Pléa a aussi brillé ce week-end. Auteur de deux passes décisives dans cette rencontre face à Stuttgart, le Français a été remplacé à la 87e minute. Précieux en Ligue des champions cette semaine, Randal Kolo Muani, surprise de la dernière liste de Deschamps en septembre dernier, était titulaire lors de la victoire à Augsburg (2-1) mais n’a cette fois pas marqué avec Francfort.

C’était l'événement à Munich. Absent pour une blessure aux ischios mi-septembre, Lucas Hernandez a rejoué avec le Bayern Munich lors du succès face au Hertha Berlin (3-2). Il est entré à la 64e comme latéral gauche à la place de Davies. Lors de ce match, la charnière des Bavarois était française avec Dayot Upamecano et Benjamin Pavard titulaires durant l’intégralité de la partie. Kingsley Coman était, quant à lui, remplaçant. Il a fait son apparition sur le terrain en même temps que Lucas Hernandez, à la place de Mané, côté gauche. Lucas Hernandez aura l’occasion de disputer deux autres matchs (Werder Brême et Schalke 04) avec le Bayern Munich la semaine prochaine, avant la Coupe du monde au Qatar.

Tout va très bien pour Christopher Nkunku, double buteur avec le RB Leipzig à Hoffenheim (3-1). Titularisé comme deuxième attaquant avec André Silva, l’ancien Parisien a inscrit ses 10e et 11e buts en championnat, un bilan qui en fait le meilleur buteur de la Bundesliga, tout simplement. Le RBL a joué avec une défense composée de trois axiaux, laquelle était orpheline de Mohamed Simakan. Blessé à une épaule mercredi en Ligue des champions, le Français n’était pas sur la feuille de match samedi, lui qui joue comme latéral droit depuis début septembre au sein d’une défense à quatre.

En Liga

Karim Benzema ne figure pas dans le groupe du Real pour le prochain match en Liga, ce lundi, sur le terrain du Rayo Vallecano. Il se murmure dans la presse espagnole qu’il ne sera même pas convoqué pour le dernier match avant la trêve, face à Cadix. En accord avec le staff du Real Madrid, aucun risque ne sera pris le concernant. Le staff des Bleus suit ce dossier à distance. L'attaquant a ressenti une petite douleur lors de son entrée face au Celtic cette semaine, en Ligue des Champions. Aurélien Tchouaméni a repris l'entrainement. Deux autres Français, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy ,sont concernés par ce match.

Le rival barcelonais recevait Almeria (2-0) avec Ousmane Dembélé aligné côté droit, mais sans Jules Koundé toujours blessé à la cuisse gauche. Dembélé a inscrit le premier but de la rencontre du Barça. En Espagne, Antoine Griezmann était titulaire avec l’Atlético lors de la défaite 1-0 face à l’Espanyol. Il a joué 73 minutes sans inscrire de but, avant d’être remplacé par Thomas Lemar, passeur décisif sur le but pour l’Atlético.

En Serie A

Milan recevait la Spezia (2-1) ce week-end. Théo Hernandez a porté le brassard de capitaine tout au long du match à gauche de la défense. Il est resté une minute au sol en compagnie du staff médical avec une douleur à l’adducteur. Il est ensuite revenu sur le terrain, un peu plus timide. A la fin du match, au micro du diffuseur, il a toutefois affirmé que tout allait pour le mieux.

Remplaçant, Olivier Giroud est entré en jeu à la 72e puis a marqué à la 89e d'une volée acrobatique avant d’être expulsé dans la foulée pour un deuxième carton jaune. Déjà averti, il a retiré son maillot pour célébrer son but. Il sera au repos cette semaine face à Cremonese mais devrait pouvoir rejouer contre la Fiorentina avant le rassemblement, si Deschamps venait à l'appeler pour la Coupe du Monde. Le défenseur Pierre Kalulu a lui aussi disputé l’ensemble du match, tout le contraire de Mike Maignan, toujours forfait avec l’AC Milan. Rien à signaler pour le Napolitain Tanguy Ndombélé, entré à la 64e minute de jeu face à l’Atalanta (2-1).

En Premier League

William Saliba s’est montré plutôt brillant dans le choc face à Chelsea (1-0), avec Arsenal, au point d’être élu homme du match. Wesley Fofana a lui brillé par son absence. Le portier des Bleus, Alphonse Areola était remplaçant avec West Ham contre Crystal Palace (1-2). Dans le match d’Aston Villa contre Manchester United (3-1), un homme a marqué des points : Lucas Digne. Auteur d’un magnifique but, il est sorti à la 78e minute de la rencontre. Annoncé forfait pour plusieurs mois après sa blessure, Boubacar Kamara a rejoué avec Aston Villa. Il est entré en jeu en fin de match à la 78e minute. Avec Tottenham, Hugo Lloris et Clément Lenglet étaient titulaires pour la rencontre contre Liverpool (2-1). Ibrahima Konaté était lui aussi présent au coup d’envoi.

En Ligue 1

Dans les rangs du PSG, seul Presnel Kimpembe manquait à l’appel sur la pelouse du Moustoir (2-1). Nordi Mukiele a débuté le match sur le banc avant d’entrer en jeu à la 84e minute, soit le temps passé par Kylian Mbappé sur la pelouse avant d’être remplacé. Le prodige de Bondy a discuté assez longuement avec le staff médical sur le bord de la touche avant de rentrer directement au vestiaire. Après la rencontre, Christophe Galtier a signalé que ce n’était “rien de grave” pour l’attaquant.

L’AS Monaco était en déplacement à Toulouse (2-0). Quatre joueurs peuvent espérer figurer dans la liste de Didier Deschamps: Benoît Badiashile qui était suspendu, mais aussi Youssouf Fofana, Axel Disasi, et Wissam Ben Yedder. Le petit attaquant n’était pas titulaire pour cette rencontre, il est rentré à la 77e minute de jeu et a été relativement virevoltant comme à son habitude. Youssouf Fofana a lui été sérieux et efficace aux côtés de Mohamed Camara. Il a bien muselé l’entrejeu toulousain mais il n’a pas vraiment eu à forcer son talent pour réussir un match plein au regard de la faible qualité de l’adversaire cet après-midi.

En zone mixte il déclarait avec calme: “Mercredi je serai devant ma télé avec l’envie d’y aller mais sans stress particulier.” Axel Disasi a été solide, fournissant un match plein. Il aurait même pu marquer sur corner en première période. “Mercredi je serai devant la télévision, ce serait un rêve d’aller à la Coupe du monde mais je ne me prends pas la tête. C’est déjà flatteur et plaisant d’entendre que je suis une possibilité.”

A Rennes, Steve Mandanda était bien présent dans le but du SRFC pour cette rencontre face à Lille (1-1) et a réalisé une grosse boulette sur l’ouverture du score lilloise. Adrien Truffert était aussi titulaire avec les Rouge et Noir. Sous les couleurs de Nice, Khephren Thuram est entré en jeu à la 67e minute de la rencontre. Alban Lafont a réalisé un très bon match avec Nantes malgré la défaite sur la pelouse de Reims (1-0).

Dans le choc du dimanche soir remporté par l'OM face à l'OL (1-0), Jonathan Clauss était titulaire et s'est montré très actif dans le couloir droit. Mattéo Guendouzi, remplaçant, est entré à l'heure de jeu à la place de Ünder. Jordan Veretout est lui sorti victime de crampes: titulaire, il est passeur sur corner pour le but de Samuel Gigot.