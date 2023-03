Nice: Todibo réagit à sa non-sélection en équipe de France

Pré-convoqué en équipe de France, Jean-Clair Todibo (23 ans) n’a finalement pas été retenu dans la liste de Didier Deschamps jeudi pour les deux matchs qualificatifs de l’Euro 2024 en mars. Un peu déçu, le défenseur niçois veut s’améliorer pour y être à l’avenir.

Jean-Clair Todibo (23 ans) a suivi de très près l’annonce de la liste de l’équipe de France, jeudi à 14h, pour les matchs qualificatifs à l’Euro 2024 face aux Pays-Bas (24 mars, 20h45 au Stade de France) et en Irlande (27, 20h45). Le défenseur niçois avait reçu une pré-convocation mais n’a finalement pas été retenu par Didier Deschamps, à l’inverse de son coéquipier en club, Khephren Thuram. Il s’est dit heureux pour ce dernier jeudi après la qualification de Nice pour les quarts de finale de la Conference League en étant un peu déçu pour lui-même.

"Il y avait plus de fierté que de déception parce que j’étais très content pour mon ami Khephren"

"Il y avait un peu de déception, a-t-il reconnu. Forcément, j’avais espoir d’être dans cette liste. Maintenant je ne m’arrête pas à ça. Honnêtement à 14 heures, il y avait plus de fierté que de déception parce que j’étais très content pour mon ami Khephren (Thuram) qui a été appelé. Si aujourd’hui, le sélectionneur a décidé de ne pas m’appeler, c’est que je dois bosser encore, je dois m’améliorer, et j’ai faim de m’améliorer à vrai dire donc ça ne me pose pas aucun problème de ne pas être appelé aujourd’hui. J’espère être appelé une prochaine fois, et si ce n’est pas la prochaine fois ça sera encore la fois d’après, il n’y a pas de problème avec ça."

Khephren Thuram a confirmé avoir reçu beaucoup d’affection de Todibo après avoir été appelé pour la première fois de sa jeune carrière en équipe de France. "On était à table et j’ai mis mon téléphone pour regarder la liste, a-t-il raconté. Le coach a dit mon prénom, ils étaient vraiment tous contents pour moi. Franchement, je remercie beaucoup Jean-Clair Todibo parce qu’il n’a pas été appelé mais il m’a fait plein de bisous, beaucoup de câlins et j’ai vu qu’il était très heureux pour moi. J’étais très déçu pour lui mais, en tout cas, je le remercie."

Nice s’est imposé face au Sheriff Tiraspol (3-1) en huitième de finale retour de la Ligue Europa et connaîtra l’identité de son prochain adversaire en quart de finale, ce vendredi lors du tirage au sort.