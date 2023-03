Nice: "Ce serait un honneur", Todibo rêve d'une grande première avec les Bleus

Pré-convoqué pour le rassemblement de l'équipe de France au mois de mars, Jean-Clair Todibo a confirmé qu'il suivrait avec attention la liste dévoilée ce jeudi par Didier Deschamps. Assez serein, le défenseur central de l'OGC Nice terminera ensuite la préparation de son huitième de finale retour de Conference League face au Sheriff Tiraspol dans la soirée.

Rapidement identifié comme un grand espoir au poste de défenseur central, Jean-Clair Todibo s'est vite envolé vers le Barça pour y tenter sa chance chez un grand d'Europe. Installé depuis 2021 à Nice, le joueur désormais âgé de 23 ans y enchaîne les bonnes performances en Ligue 1. A tel point que Didier Deschamps l'a pré-convoqué pour les matchs de la France contre les Pays-Bas et l'Irlande les 24 et 27 mars. Mais la bonne nouvelle pourrait tomber ce jeudi, jour où Jean-Clair Todibo et les Aiglons tenteront de valider leur qualification pour les quarts de finle de Conference League après leur solide victoire à l'aller contre le Sheriff Tiraspol (1-0).

"Un jeudi parfait cela serait forcément d’être appelé en équipe de France l’après-midi et être qualifié en quarts de finale dans la soirée, a estimé le central formé à Toulouse au micro de RMC Sport. Je n’attends pas forcément avec impatience car je suis quelque de très tranquille dans la vie de tous les jours, très patient et très serein. Est-ce que j’attends cette liste avec impatience? Non pas forcément. J’ai hâte de voir si j’y suis ou pas, et c’est normal. Mais j’ai aussi hâte de jouer le match de jeudi soir."

Pas encore certain de figure parmi les 23 heureux élus ce jeudi, Jean-Clair Todibo a prévu de suivre l'annonce par Didier Deschamps. Mais le joueur azuréen le fera depuis le centre d'entraînement de son club où il peaufinera sa forme pour le choc européen du soir.

"Je pense que je serai sur mon téléphone. Logiquement je ferai attention à cette liste parce que j’imagine que c’est de cela que vous voulez parler, a également estimé le défenseur lors de son passage en conférence de presse. Forcément je serai sur mon téléphone ou à la cafeteria pour le regarder à la télé. Et après cela j’irai tranquillement me coucher pour faire ma petite sieste."

"Le parcours est long et il le sera sans doute encore

Derrière les Mondialistes Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté et William Saliba, une place semble bonne à prendre chez les Bleus après la retraite internationale de Raphaël Varane et compte-tenu du forfait de Presnel Kimpembe. Jean-Clair Todibo a ses chances mais se retrouve notamment en concurrence avec les deux joueurs de Chelsea Wesley Fofana et Benoît Badiashile. Le Niçois n'a pas caché la joie que lui procurerait une sélecton chez les A tricolores.

"Ce serait un honneur et une fierté de pouvoir représenter mon pays et de pouvoir porter ce maillot tricolore. C’est tout ce que cela représente pour moi, a finalement estimé le défenseur du Gym. Après, le parcours est long et il le sera sans doute encore, on attendra demain et on verra comment cela va se passer."