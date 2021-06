Portugal-France: ces Bleus dont on attend plus à l'Euro

L’équipe de France va affronter le Portugal, ce mercredi à Budapest (21h), pour son dernier match de poules à l’Euro 2021. Un choc qui doit permettre à certaines stars des Bleus de monter en régime.

Le visage d’Eder va forcément planer sur la Puskas Arena. L’équipe de France a rendez-vous dans la chaleur de Budapest pour y défier le Portugal, ce mercredi, pour son dernier match de poules à l’Euro (21h). Et il y aura évidemment un air de revanche, cinq ans après la finale du Stade de France remportée par la Selecçao (1-0, ap). A l’heure des retrouvailles, les Bleus sont déjà qualifiés pour les 8es de finale après leur victoire contre l’Allemagne (1-0) et leur nul en Hongrie (1-1). Mais ils devront obtenir un bon résultat s’ils veulent terminer en tête du groupe F et ainsi éviter les adversaires les plus coriaces au tour suivant.

Après une prestation poussive face aux Hongrois, Didier Deschamps aurait choisi de changer de système. Les champions du monde 2018 devraient évoluer en 4-2-3-1 contre les partenaires de Cristiano Ronaldo, qui n’ont pas encore assuré leur présence en 8es. Avec un couloir droit inédit, composé de Jules Koundé (en latéral) et Corentin Tolisso (en milieu). Certaines stars des Bleus vont tenter d’en profiter pour monter en puissance, après un début de compétition assez timide…

Benzema doit se montrer plus efficace

Il a disputé quatre matchs depuis son grand retour en sélection. Deux en entiers (ou quasiment), un tronqué par une blessure et les trois-quarts d’un autre. Soit près de 300 minutes, durant lesquelles Karim Benzema n’a pas marqué. De quoi créer une petite crispation autour de l’attaquant du Real Madrid. D’autant qu’il a eu les occasions pour faire trembler les filets. Mais après avoir raté un penalty contre le pays de Galles, en match de préparation (3-0), KB9 a vendangé une offrande géniale de Kylian Mbappé contre la Hongrie. Il a bien trompé Manuel Neuer contre l’Allemagne, mais son but a été annulé pour une position de hors-jeu.

Malgré quelques inspirations intéressantes et une technique au-dessus de la moyenne, Benzema n’a pas encore pleinement convaincu dans ce début d’Euro. Deschamps lui maintient pour l’instant sa confiance. Mais une contre-performance face aux Portugais pourrait rebattre les cartes pour la suite de la compétition. Olivier Giroud, prêt à le suppléer si besoin, sait mieux que quiconque à quel point un n°9 se doit d’être décisif dans un grand tournoi. C’est le moment pour Benzema!

Kanté doit retrouver du jus

Il a ébloui l’Europe du foot sous le maillot de Chelsea cette saison. Avec son cardio hors-normes, sa percussion et sa propreté technique, N’Golo Kanté a été l’un des grands artisans du sacre des Blues en Ligue des champions. Au point d’être logiquement élu meilleur joueur de la finale et de voir son nom associé au prochain Ballon d’Or. Une pluie d’éloges que le milieu de terrain de 33 ans a accueillie avec son humilité habituelle. Mais depuis le début de l’Euro, il peine à reproduire les mêmes performances qu’à Londres.

Certainement émoussé par une saison intense, durant laquelle il a disputé 48 matchs, l’ancien poumon de Leicester a été assez discret lors de la victoire contre l’Allemagne. Moins en vue que Paul Pogba, auteur d’une prestation XXL, ou même Adrien Rabiot. Contre la Hongrie, il n’a pas fait mieux que ses partenaires, bousculés et incapables d’élever leur niveau dans la ferveur de Budapest. A l’heure de la revanche contre le Portugal, il doit se montrer davantage, pour soulager les Bleus. Et tirer son équipe vers le haut.

Griezmann doit être plus percutant

Même Didier Deschamps lui en fait le rappel. Antoine Griezmann est avant tout un joueur offensif. Et l’équipe de France compte sur lui pour faire la différence devant. Son travail défensif est évidemment appréciable, mais il ne doit pas se faire au détriment de son efficacité dans les derniers gestes. Et depuis le début de l’Euro, le joueur du Barça est assez timide dans ses tentatives. Son égalisation contre la Hongrie a fait un bien fou aux Bleus.

Mais elle ne masque pas un certain manque d’impact face aux défenses adverses. Dans l’ensemble, les deux premières sorties de Grizou dans la compétition manquent de mordant. Lui aussi a beaucoup joué cette saison en Catalogne (51 matchs), il en subit peut-être le contrecoup. Alors que Kylian Mbappé semble bien en jambes, la France a besoin que Griezmann hausse un peu son niveau. En améliorant si possible son entente avec Benzema, peu efficace jusqu’ici.