Portugal-France: les options Tolisso et Koundé en réflexion

Didier Deschamps et le staff des Bleus réfléchissent à la possibilité d'aligner Corentin Tolisso et Jules Koundé face au Portugal ce mercredi (21h), pour le dernier match du groupe F de l'Euro 2021.

C'est un nouveau choc qui attend l'équipe de France avant le tableau final de l'Euro 2021. Après sa victoire face à l'Allemagne à Munich (1-0) et son nul face à la Hongrie à Budapest (1-1), elle va être opposée au Portugal, qui sort d'une lourde défaite face à la Mannschaft (2-4), ce mercredi soir, toujours dans la capitale hongroise, pour l'ultime rendez-vous du groupe F.

A deux jours du match, Didier Deschamps n’a pas effectué de mise en place ni d’opposition ce lundi après-midi. Les Bleus ont juste fait un toro et des exercices devant le but. Ils vont garder le même trio offensif face au Portugal, avec Karim Benzema, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Le staff des Bleus attend le premier but de Karim Benzema, qui libérera l’attaquant du Real Madrid.

Hernandez reprend sa place

Au milieu de terrain, on retrouvera, face au Portugal, Paul Pogba et N’Golo Kanté. Une réflexion subsiste entre le Munichois Corentin Tolisso et le Turinois Adrien Rabiot pour compléter le trio. C'est ce dernier qui était titulaire lors des deux premières rencontres de l'Euro.

En défense, Lucas Hernandez va reprendre sa place à gauche, laissée à Lucas Digne face à la Hongrie. À droite, une réflexion existe sur l’état physique de Benjamin Pavard. Le latéral droit des Bleus est-il capable d’enchaîner trois matchs en huit jours, en ayant subi un choc important face à l’Allemagne et face à la Hongrie ? Le staff des Bleus prendra sa décision ce mardi entre lui et Jules Koundé, le défenseur du FC Séville.