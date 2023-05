Equipe de France: les messages subliminaux de la Real Sociedad à Deschamps sur Le Normand ?

La Real Sociedad semble avoir envoyé deux petits tacles à Didier Deschamps sur son compte Twitter, après une déclaration visiblement mal comprise par le club basque au sujet de Robin Le Normand lors de l'annonce de la liste ce mercredi.

Deux petites piques à Deschamps. La Real Sociedad a envoyé deux tweets avec un message subliminal pour le sélectionneur français, après que celui-ci se soit exprimé sur Robin Le Normand et son choix de jouer pour l'Espagne lors de la conférence de presse d'annonce de la liste ce mercredi.

"Je lui souhaite le meilleur avec la sélection espagnole"

La déclaration de Didier Deschamps au sujet de Robin Le Normand, qui est éligible à la sélection espagnole après l'obtention de son passeport, a été mal prise par son club de la Real Sociedad. En conférence de presse ce mercredi, le sélectionneur des Bleus avait été interrogé sur son cas et avait dit ne pas être "agacé" par ces transfuges entre France et Espagne, faisant référence aussi à Aymeric Laporte.

"C'est leur liberté, rétorque-t-il. Il y a des démarches qui ont été faites par la fédération espagnole. Robin a un parcours atypique, on le suivait depuis un moment. Il est peut-être dans un club que vous ne regardez pas souvent, peut-être juste quand il joue contre le Barça ou le Real. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche à être très présent médiatiquement. Mais il est performant depuis plusieurs saisons, cette année il fait encore une très belle saison. C'est son choix et je lui souhaite le meilleur avec la sélection espagnole."

"La Real a été championne et a eu de grand champions"

Sauf que ces propos semblent avoir été mal compris de l'autre côté des Pyrénées. Dans la foulée, le club basque a tweeté à deux reprises, dans des propos qui sont compris comme taclant Didier Deschamps par les journaux espagnols. "Une des caractériques des champions a été l'humilité. La Real a été championne et a eu de grand champions. Allez Real, allez Le Normand!", tweete une première fois la Real Sociedad.

Une heure plus tard la Real Sociedad n'en démord pas et poste une vidéo d'Antoine Griezmann, découvert par le club basque étant plus petit et ayant démarré en pro avec les txuri-urdin, rendant hommage à l'importance du club dans sa carrière: "La Real m'a tout donné. A 14 ans, personne ne me voulait en France et ils m'ont ouvert la porte. Je leur dois beaucoup. Si je suis ce joueur et cette personne en-dehors du terrain aujourd'hui, c'est grâce à eux."