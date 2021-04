Real Madrid: la presse espagnole appelle Deschamps à "arrêter le crime" avec Benzema

Après la performance de Benzema avec le Real Madrid contre Chelsea ce mardi (1-1), le journal espagnol Marca a estimé que ce serait un "crime" que l'attaquant français ne soit pas appelé chez les Bleus pour l'Euro prévu cet été.

Encore décisif avec le Real Madrid, en marquant le but de l'égalisation dans la demi-finale aller de Ligue des champions contre Chelsea (1-1), Karim Benzema a brillé pendant qu'Olivier Giroud est resté sur le banc des Blues. Il n'en fallait pas moins pour relancer le débat sur l'absence en équipe de France du numéro 9 madrilène (depuis octobre 2015). Ainsi, à peine un quart d'heure après le coup de sifflet final, Marca a lancé un appel à Didier Deschamps: "Le crime avec Benzema doit s'arrêter".

"Il a montré qu'il était un leader majuscule en plus d'être un crack"

"Il a marqué un grand but, il a failli en mettre un autre avec un tir qui s'est écrasé contre le poteau, et a montré qu'il était un leader majuscule en plus d'être un crack. Il a compris le jeu mieux que quiconque et même les imposants joueurs physiques de Chelsea ne pouvaient rien contre lui", a écrit Marca, subjugué par ce nouveau "récital".

Ainsi, le journal sportif espagnol considère que le sélectionneur des Bleus va "priver" le monde du football en n'appelant pas la star de 33 ans pour l'Euro prévu cet été. "Que ce joueur ne participe pas au championnat d'Europe est un crime", a fustigé le quotidien pour conclure.

"Grâce au but de Karim, nous avons pu entrer dans le match, mieux contrôler, et jouer à notre rythme. La seconde période était meilleure. Nous n'avons pas réussi à trouver ces espaces pour jouer plus direct. Il faut apprendre de ce début de match, pour le retour. Le but de Karim a été déterminant, il a changé la dynamique du match. Nous connaissons sa qualité. Ça nous a beaucoup aidé", a souligné le coéquipier français de Karim Benzema, Raphaël Varane.