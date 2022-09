Equipe de France: la réponse de Didier Deschamps sur le scandale de la FFF et l’avenir de Le Graët

Présent ce jeudi en conférence de presse afin d'annoncer la liste des joueurs sélectionnés pour disputer la Ligue des nations (22 et 25 septembre), Didier Deschamps est revenu sur les révélations extra-sportives qui secouent la FFF depuis la publication d’une enquête de So Foot.

Il n’était pas seulement question de terrain ce jeudi à la conférence de presse de Didier Deschamps. Alors qu’il a annoncé la liste des joueurs retenus pour disputer les deux prochaines rencontres de Ligue des nations (Autriche le 22 et Danemark le 25 septembre), le sélectionneur a été interrogé sur la récente enquête de So Foot, dans laquelle la Fédération française de football est sérieusement épinglée.

"Je ne vais pas rentrer là-dedans, a tranché Didier Deschamps lorsqu’on lui a demandé si Noël Le Graët pouvait rester à la tête de la FFF à la suite de ces révélations. Ce n’est pas mon domaine, vous savez ma relation avec le président. Je lui ai encore parlé assez longuement hier. Si je me réfère à la partie sportive, je me rends compte qu’il y a des fausses informations qui sont des mensonges et qui, avec le temps et la répétition, deviennent des absurdités."

"Savoir qui, comment, pourquoi… Ce que je peux vous dire, c’est que le président va bien, qu’il est en pleine forme, a poursuivi le sélectionneur. À chacun son interprétation. ‘Il parait’, ‘il semblerait’... Aujourd'hui, c’est difficile de faire le tri. (...) Agacé par ça ? Rien ne m'agace. Ce n'est pas le climat le plus apaisé que j'ai pu connaître, mais c'est une évolution là. Je ne vais pas généraliser, mettre la faute sur l'un ou l'autre, c'est de l'instantané, du buzz, asséner des vérités qui ne le sont pas..."

Témoignages à l'appui, So Foot a mis a mis en lumière de nombreux problèmes au sein de la Fédération française de football. Avec le titre Ma fédé va craquer! en couverture, le magazine présente une enquête de six pages dans lesquelles sont détaillées tous les dysfonctionnements de la FFF.

Il est notamment question de harcèlement sexuel. Plusieurs témoignages évoquent des messages sexistes que le président Noël Le Graët aurait envoyé à plusieurs jeunes femmes de la Fédération qui témoignent anonymement. "C’est bien simple, il saute sur tout ce qui bouge", résume par exemple une ancienne employée.

La ministre des Sports a invité Florence Hardouin (la directrice générale de la FFF) et Noël Le Graët à un moment "d'échange" ce vendredi. Parmi les sujets abordés: le supportérisme, la prochaine Coupe du Monde… et ces fameuses révélations du magazine So Foot sur le fonctionnement de la FFF.