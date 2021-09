Slovénie-France: Diacre pense avoir obtenu "un penalty de compensation"

L’équipe de France féminine a arraché la victoire en Slovénie (2-3), dans les arrêts de jeu mardi grâce à un penalty transformé par Amel Majri. "Une compensation" pour Corinne Diacre, sélectionneure des Bleues, après une première décision défavorable à ses joueuses.

L’équipe de France féminine s’est faite peur mardi soir avant d’assurer l’essentiel. Elle s’est imposée sur le fil en Slovénie (2-3) lors des qualifications pour la Coupe du monde 2023 grâce à un penalty transformé par Amel Majri dans les arrêts de jeu (94e). Les Françaises avaient concédé l’égalisation quelques minutes auparavant (2-2, 88e) sur un penalty de la capitaine Mateja Zver. Une décision litigieuse pour Corinne Diacre qui estime que celui accordé à ses joueuses en fin de match a été un moyen pour l’arbitre de se rattraper.

"(Après l’égalisation) Je me dis qu'il reste encore quatre minutes d'arrêt de jeu, a confié la technicienne à l’issue de la rencontre. J'ai hésité à faire un dernier changement mais quand j'ai vu l'attitude des filles... Il y a des signes qui ne trompent pas. Quand on récupère le ballon comme ça, qu'elles vont vite vers le rond central pour faire l'engagement. Je pense qu'il n'y a pas penalty contre nous, et que le penalty pour nous est simplement une compensation, c'est ce qu'a dit l'arbitre à mes joueuses."

"Avant il y avait peut-être moi d'un côté, les joueuses de l'autre"

L’ancienne entraîneuse de Clermont a aussi salué la nouvelle unité de cette équipe, souvent tiraillée par les conflits ces dernières années. "Elles savent que j'ai confiance, ajoute Diacre. Ça valide aussi la bonne ambiance de la semaine. On a un objectif commun. Avant il y avait peut-être moi d'un côté, les joueuses de l'autre, aujourd'hui on avance ensemble dans la même direction. Très sincèrement, ce qu'elles sont allées chercher dans les arrêts de jeu, ça valide quelque chose."

"J'aurais préféré qu'on se mette à l'abri plus tôt, qu'on concrétise nos actions, mais on ne mettra pas toujours les buts comme on veut, conclut-elle. Il nous faut de la justesse, de l'efficacité. Ce soir on ne l'a pas eu mais on a su aller chercher ces trois points précieux dans la course à la qualification pour la Coupe du monde. Gagner dans le dur, c'est bien aussi."