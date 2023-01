Equipe de France: pourquoi ça traîne pour la prolongation de Deschamps à la tête des Bleus

Alors que le contrat de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France a expiré le 31 décembre, les discussions se poursuivent autour des modalités de prolongation et notamment de la durée du nouveau bail.

L’avenir de Didier Deschamps devrait être réglé prochainement. Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football (FFF) aimerait que ça fasse rapidement. Toutefois, difficile d’imaginer une annonce dès samedi, lors de l’assemblée fédérale qui va se tenir à Paris. Il doit encore y avoir des discussions entre les différentes parties.

Les discussions se poursuivent autour des modalités de prolongation et notamment de la durée du nouveau contrat. Avec une nouvelle réunion entre Noël Le Graët et Jean-Pierre Bernès, l’agent de Didier Deschamps? C’est une possibilité.

Deschamps veut un contrat jusqu'en 2026

Selon nos informations, Noël Le Graët aimerait proposer un bail jusqu’ à l’Euro 2024. Le mandat du président de la Fédération arrive à échéance fin 2024. Le champion du monde 1998 lui entend rester jusqu’en 2026. Des volontés qui divergent mais un terrain d’entente pourrait être trouvé. S’il n’obtient pas les trois années et demi, une formule un an et demi de contrat avec une option de deux ans supplémentaires peut être une solution. Les contours de cette option et des conditions pour la lever devraient alors être établis.

Avec sa finale de Coupe du monde le 18 décembre dernier, son titre en 2018 et sa finale en 2016 lors de du championnat d’Europe, Didier Deschamps avance avec une certaine sérénité dans ces négociations. D’autant plus qu’il a des appuis et pas des moindres. Le président de la République a dit publiquement son envie de le voir poursuivre à la tête des Bleus.