Ukraine-France: "On doit faire plus" reconnait Deschamps

Après une nouvelle prestation difficile de ses joueurs, qui ont concédé le nul (1-1) ce samedi face à l'Ukraine lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps ne cachait pas sa déception mais était obligé de se "contenter" du point pris. Le sélectionneur espère que son groupe pourra retrouver rapidement la confiance et la réussite manquantes.

L'équipe de France n'avance pas. Lors de leur déplacement ce samedi en Ukraine, pour leur 5e match dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, les Bleus ont obtenu le point du nul (1-1) grâce à une réalisation d'Anthony Martial. Menée au score, la France s'est employée pour revenir.

Mykola Shaperenko avait ouvert le score en première période pour l'Ukraine. Sans Kylian Mbappé et N'Golo Kanté au coup d'envoi, ni Raphaël Varane et Karim Benzema laissés sur le banc, les Bleus ont été bousculés une fois de plus. "Ce n'est pas le résultat que l'on voulait venir chercher. Le match nul, on va s'en contenter, a déclaré Didier Deschamps en conférence de presse. Cela nous fait un point de plus, on est toujours dans la meilleure position par rapport à cette équipe d'Ukraine qui a le même nombre de matchs. Elle est toujours à quatre points de nous. Mais s'en contenter, ce n'était pas l'ambition qu'on avait au début du match."

"Ce n'est pas une perte de confiance"

Tenue en échec mercredi dernier par la Bosnie-Herzégovine (1-1), la France a enchaîné ce samedi un cinquième match de suite sans victoire, en comptant les trois derniers matchs de l'Euro, dont l'élimination aux tirs au but face à la Suisse dès les huitièmes de finale.

"Ce n'est pas une perte de confiance, on doit faire plus bien évidemment par rapport à ce que nos adversaires nous proposent. La confiance est liée aux résultats et quand ça fait deux matchs (cinq en réalité, NDLR) qu'on ne gagne pas... Cela ne nous est pas arrivé souvent mais ça peut arriver d'avoir des périodes plus difficiles, avec moins d'efficacité. C'est le constat, a lancé Didier Deschamps. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut faire en sorte de retrouver plus pour arriver à plus aussi."

Après cinq journées, la France totalise donc 9 points dans ce groupe D. Les Bleus recevront la Finlande ce mardi (20h45) pour le dernier match de cette trêve internationale, toujours sans Kylian Mbappé. Une victoire semble impérative alors que la Finlande n'a plus que quatre points de retard avec deux journées de moins. Un faux-pas pourrait accentuer la pression autour de Didier Deschamps et ses hommes.